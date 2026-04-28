Bari, approvati i criteri per il trasporto scolastico 2026/27: confermate tariffe e servizio gratuito per alunni con disabilità

BARI - La giunta comunale di Bari, su proposta dell’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, ha approvato la delibera che definisce i criteri organizzativi del servizio di trasporto scolastico ordinario e del servizio gratuito destinato agli alunni con diversa abilità per l’anno scolastico 2026/2027.

Il servizio ordinario, rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, è finalizzato a garantire il diritto allo studio degli studenti che hanno difficoltà oggettive a raggiungere gli istituti scolastici, in particolare per distanza o assenza di adeguati collegamenti pubblici.

Per quanto riguarda il trasporto dedicato agli alunni con diversa abilità, resta confermato il servizio gratuito con prelievo direttamente da casa e accompagnamento fino a scuola e ritorno, con mezzi attrezzati e assistenza a bordo. L’accesso è garantito agli studenti in possesso di certificazione secondo la legge 104/1992 o documentazione sanitaria equivalente.

La delibera conferma inoltre il sistema tariffario basato sull’ISEE per il servizio ordinario, con quote mensili che vanno da 5,07 euro per le fasce più basse fino a 95 euro per le fasce più alte. Previsti anche importi differenziati per gli studenti fuori bacino, con tariffe comprese tra 40 e 100 euro.

Riconfermati anche esoneri e riduzioni: esenzione totale per i nuclei in condizioni di indigenza certificata, agevolazioni per fratelli che usufruiscono contemporaneamente del servizio e riduzioni progressive per il secondo e terzo figlio. Prevista inoltre la possibilità di aggiornare la situazione reddituale tramite ISEE corrente in caso di variazioni significative.

L’assessore Lacoppola ha sottolineato come il servizio punti a coniugare efficienza e inclusività, con particolare attenzione alle famiglie e agli studenti in condizioni di maggiore fragilità, anche attraverso il confronto con i Municipi per la definizione del piano di trasporto.