Sanità, Scianaro (FdI): 'Il lavoro della Neurochirurgia del Perrino di Brindisi è certamente fondamentale. Il personale sanitario deve essere messo nelle condizioni ottimali di operare'

"In merito alle dichiarazioni del segretario generale Uil-Fp Brindisi, Gianluca Facecchia, nel ringraziarlo per la sua dettagliata risposta al mio intervento di ieri, 27 aprile, e per aver messo in evidenza l’importanza delle competenze del reparto di neurochirurgia, evidenzio il contributo cruciale che questo reparto offre all’ospedale Perrino. Da medico, con oltre 40 anni di attività, sono ben consapevole delle molteplici attività e competenze che caratterizzano un reparto, nello specifico quello di neurochirurgia del Perrino di Brindisi, e del suo ruolo fondamentale nel trattamento di patologie complesse. Tuttavia, desidero chiarire che il mio obiettivo principale è garantire che i professionisti, sia dirigenti medici che rappresentanti del comparto, siano messi nelle condizioni ottimali per operare. La salute e la sicurezza dei pazienti devono essere al centro di ogni nostra azione e decisione, e ciò richiede un’adeguata chiarezza sui ruoli e sulle mansioni all’interno dell’ospedale, e nelle relative Unità Operative. La gestione dell’ospedale Perrino deve essere in grado di rispondere alle sfide che si presentano, e questo implica garantire che tutte le specialità, inclusa la neurochirurgia, siano in grado di operare con efficacia e sicurezza. È fondamentale che tutti i professionisti siano supportati e valorizzati, affinché possano offrire il massimo alla comunità. Continuerò a collaborare per migliorare il servizio sanitario che offriamo ai cittadini".