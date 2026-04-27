Carosino, convegno 'Green Jobs. Transizione ecologica, sostenibilità ambientale e impatto sui settori dell’agroalimentare, del turismo e dell’industria' al Castello D'Ayala Valva

(Foto Marco Amatimaggio)

CAROSINO (TA) - Proseguono gli eventi a Carosino: dalle ore 10 presso il Castello D'Ayala Valva in Piazza Vittorio Emanuele si terrà il convegno "Green Jobs. Transizione ecologica, sostenibilità ambientale e impatto sui settori dell’agroalimentare, del turismo e dell’industria". - Proseguono gli eventi a Carosino: dalle ore 10 presso il Castello D'Ayala Valva in Piazza Vittorio Emanuele si terrà il convegno "Green Jobs. Transizione ecologica, sostenibilità ambientale e impatto sui settori dell’agroalimentare, del turismo e dell’industria".





L’iniziativa è organizzata dal Comune di Carosino in occasione del primo "Jobs Day", e nell’occasione sarà presentato il progetto dell’Amministrazione comunale finanziato dalla Regione Puglia con l’Avviso "Punti Cardinali Punti cardinali for WORK: punti di orientamento per la formazione e il lavoro".





I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Silvia Pellegrini, Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, e di Onofrio Di Cillo, Sindaco di Taranto.





In seguito interverranno: Gioacchino De Sario (Switch engineering) su "L’energia attraverso le biomasse"; Salvatore Toma (Presidente Confindustria Taranto) su "Industria ed Economica circolare"; Emanuele Memmola (Presidente Sezione Chimica, Energia e Ambiente Confindustria Taranto) su "L’energia rinnovabile e l’impatto sul mondo del lavoro"; Antonio Mascia (ITS Green Energy Puglia) su "La formazione che porta al lavoro"; Gal Magna Grecia su "Dalla terra al turismo: filiere integrate e nuove professioni nella green economy".