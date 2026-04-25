Carovigno: venerdì 1 maggio tour dell'olio, yoga tra gli olivi e tante attività per bambini presso le Tenute Parco Piccolo



CAROVIGNO (BR) - In occasione del Primo Maggio, le Tenute Parco Piccolo di Carovigno organizzano una nuova giornata in natura con tour dell’olio, yoga tra gli olivi e animazione per bambini. - In occasione del Primo Maggio, le Tenute Parco Piccolo di Carovigno organizzano una nuova giornata in natura con tour dell’olio, yoga tra gli olivi e animazione per bambini.





Si inizia alle ore 11 con la passeggiata in oliveto e l’assaggio guidato dell’olio extra vergine per grandi e piccoli, alla scoperta di curiosità, miti e leggende da sfatare sul prodotto simbolo della Puglia.





Al contempo sarà possibile seguire una lezione di yoga tra gli olivi mentre i più piccoli potranno intrattenersi nell'area giochi, in cui sarà allestito un grande gonfiabile.





A conclusione delle attività mattutine, intorno alle 13.30 l'area food attenderà i visitatori per la degustazione di panzerotti e puccette, presso il porticato del Casolare, con lo sfondo della tipica architettura rurale del luogo.





Il pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18 è dedicato ai bambini e alle famiglie, con giochi, animazione e dolci crepes. Inoltre dalle ore 16:30 ci sarà la partecipazione de "Le creazioni di Elena" con dimostrazioni all'uncinetto, esempio di artigianato locale da tramandare a bambine e bambini.





Per informazioni e prenotazioni contattare il 3338968642.