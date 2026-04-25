Mesagne si accende sabato 25 aprile: musica, primavera e libertà in Piazza Criscuolo con Rachele Liuni



MESAGNE (BR) - Oggi a Mesagne si respira un’aria speciale, fatta di primavera e libertà. Le strade del centro si preparano ad accogliere una serata all’insegna della condivisione, tra luci soffuse, sorrisi e il piacere di stare insieme all’aperto. - Oggi a Mesagne si respira un’aria speciale, fatta di primavera e libertà. Le strade del centro si preparano ad accogliere una serata all’insegna della condivisione, tra luci soffuse, sorrisi e il piacere di stare insieme all’aperto.





Questa sera, il cuore della città si anima di musica, gusto e atmosfera, trasformandosi in un punto di incontro per chi ha voglia di vivere un momento autentico e leggero. Un’occasione perfetta per lasciarsi alle spalle la routine quotidiana e riscoprire la bellezza delle piccole cose: una chiacchiera tra amici, una melodia nell’aria, il cielo primaverile sopra di noi.





Protagonista della serata sarà la musica dal vivo, con l’esibizione di Rachele Liuni, pronta a regalare emozioni e accompagnare il pubblico in un viaggio fatto di note e vibrazioni coinvolgenti. L'appuntamento è in Piazza Criscuolo a partire dalle ore 20.





Sarà una serata per ritrovarsi, per lasciarsi trasportare dal ritmo e per condividere momenti semplici ma preziosi. Perché, a volte, basta davvero poco: buona compagnia, musica e una notte di primavera per sentirsi liberi.