Casarano travolge l’Altamura 4-0 e chiude ottavo: playoff conquistati, Altamura salva in Serie C
FRANCESCO LOIACONO - Il Casarano travolge l’Altamura con un netto 0-4 allo stadio Stadio Tonino D'Angelo nella 38ª giornata del girone C di Serie C.
La gara si sblocca al 12’ del primo tempo con il gol di Grandolfo, bravo a finalizzare di destro dopo un’azione ben costruita dagli ospiti. L’Altamura prova a reagire subito con Rosafio, pericoloso in almeno due occasioni tra il 6’ e il 15’, ma senza riuscire a concretizzare.
Il Casarano prende progressivamente il controllo del match e al 22’ trova il raddoppio con Versienti, che calcia di sinistro dalla distanza sorprendendo la difesa di casa.
Nella ripresa la squadra ospite continua a spingere e al 57’ arriva anche il tris firmato da Lulic, con un preciso diagonale di destro che chiude virtualmente la partita. Al 75’ il poker: Chiricò trasforma un calcio di rigore concesso per fallo in area, fissando il risultato sullo 0-4 finale.
Con questo successo il Casarano chiude la stagione regolare all’ottavo posto con 56 punti e si qualifica ai playoff per la promozione in Serie B. L’Altamura termina invece il campionato al dodicesimo posto con 45 punti, centrando comunque l’obiettivo della salvezza e la permanenza in Serie C.