Foggia sconfitto 1-3 dalla Salernitana: rossoneri retrocedono in Serie D

- Il Foggia saluta il professionismo: la sconfitta per 1-3 contro la Salernitana allo stadio Stadio Pino Zaccheria condanna i rossoneri alla retrocessione in Serie D al termine della 38ª giornata del girone C di Serie C.

La gara si è messa subito in salita per i pugliesi: ospiti avanti al 6’ con De Boer e raddoppio al 37’ firmato Ferrari. Nel finale di primo tempo il Foggia aveva riaperto il match grazie all’autorete dello stesso De Boer su cross di Rizzo, andando al riposo sull’1-2.

Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a reagire, ma senza concretezza sotto porta. A chiudere definitivamente i conti è stato Quirini al 71’, con il gol dell’1-3 che ha spento le speranze rossonere.

Con questo risultato il Foggia termina il campionato al terzultimo posto con 27 punti e retrocede in Serie D, chiudendo una stagione molto difficile. Ora si aprirà una fase di ricostruzione societaria e tecnica con l’obiettivo di riportare il club il prima possibile tra i professionisti.