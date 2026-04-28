Il volto e l'altro: tra identità e maschera

Prima ancora di scegliere come presentarci, siamo già consegnati allo sguardo dell'altro.Il volto non coincide con l’identità ma la rende visibile. È ciò che di noi si offre prima ancora che una parola venga pronunciata.In questo senso, ogni incontro è anzitutto un incontro di volti e, anche quando distogliamo lo sguardo, la relazione è già accaduta.Il volto è fragile perché esposto, ma è irriducibile perché mai del tutto decifrabile: da esso qualcosa di interiore affiora, si lascia vedere ma non si lascia possedere.Ogni tentativo di definire un volto è destinato a restare incompiuto: possiamo descriverne i tratti, le proporzioni e l’espressione, ma ciò che fa di quel volto un qualcuno eccede ogni descrizione.Il volto è più della somma dei suoi lineamenti.In questa prospettiva, il suo significato non si esaurisce nell’immagine ma si mostra, e al tempo stesso si ritrae, dall’appropriazione dello sguardo altrui.Nel linguaggio comune diciamo “perdere la faccia” quando qualcosa intacca la nostra integrità pubblica: il volto tradisce emozioni prima che possano essere controllate, rendendo visibile la nostra vulnerabilità. Tuttavia non bisogna intendere questa esposizione come debolezza da correggere ma come richiamo alla responsabilità. Essa rappresenta la condizione stessa della relazione: senza il rischio di mostrarsi, non vi sarebbe incontro.Eppure viviamo in un tempo in cui la visibilità è divenuta una forma di capitale simbolico, per il quale mostrarsi equivale a esistere.Byung-Chul Han spiega come l’epoca digitale tende a trasformare tutto in progetto estetico, attraverso la costruzione controllata di immagini ottimizzate. In questo senso l’iperesposizione, riorganizzando il rapporto tra interiorità ed esteriorità , può paradossalmente produrre anonimato.Di fronte a un volto concreto però, qualcosa cambia: esso non è più semplice immagine ma una presenza situata che interrompe il distacco e diviene chiamata. Non si può fingere che l’altro non esista quando è posto dinanzi a noi, pertanto la responsabilità non è una scelta a posteriori ma nasce nell’incontro stesso.Ciò nonostante idealizzare un volto sarebbe ingenuo poichè l'espressione non è garanzia di autenticità. Il volto può mentire, sedurre e manipolare; non è mai perfettamente leggibile e proprio per questo l’incontro richiede discernimento. Non bisogna dimenticare inoltre il diritto di ognuno alla sottrazione: non tutti i volti desiderano essere esibiti e un'esposizione forzata può diventare violenza.Il volto inoltre non è mai pura immediatezza: tra ciò che siamo e ciò che mostriamo esiste sempre uno spazio dentro il quale prende forma la maschera, intesa non soltanto come oggetto teatrale ma come figura antropologica.Erving Goffman in "La vita quotidiana come rappresentazione", descrive l’interazione sociale come una performance: ogni individuo, nella vita quotidiana, mette in atto una rappresentazione di sé davanti a un pubblico. Non si tratta necessariamente di menzogna ma di gestione dell’impressione: mostrarsi significa selezionare e controllare ciò che appare, e il volto è il punto in cui la facciata sociale si concentra.Per Goffman, la società è strutturata in spazi di ribalta e retroscena: nella ribalta mostriamo un volto coerente con il ruolo; nel retroscena possiamo sospendere la performance.La modernità digitale radicalizza questa dinamica: i profili online funzionano come ribalte permanenti, dove non c’è quasi più retroscena e l'identità diventa progetto continuo di esposizione e ottimizzazione autoprodotta, curata e aggiornata.Ciò nonostante la maschera non è soltanto strategia di successo ma protezione. In contesti ostili non esporsi integralmente diviene una forma di mediazione che rende possibile la convivenza.Goffman ci aiuta a comprendere che l’identità non è mai un nucleo isolato che poi si riveste di apparenze ma prende forma nella scena stessa dell’interazione.Tuttavia, Emmanuel Levinas introduce un elemento ulteriore: il volto non coincide mai del tutto con la performance. Anche dietro la maschera permane una vulnerabilità che non può essere completamente sceneggiata.Per questa ragione, il volto autentico è quello che non si esaurisce nella ribalta ma resta aperto alla possibilità di essere toccato dall’altro.Se le mani trasformano il mondo, il volto ne custodisce la direzione; se le mani agiscono, il volto orienta.Ogni gesto acquista peso morale poiché l’incontro stesso introduce una misura: l’altro è sempre qualcuno di cui tener conto.La società tende a ridurre le persone a ruoli circoscritti in categorie, ma basta un incontro reale per incrinare questa astrazione.Ogni volto che incontriamo è un appello che incrina l’indifferenza e ci ricorda che l’altro esiste. Un volto non si possiede ma si incontra, e nell’incontro si decide ogni volta la misura della nostra umanità.( Tratto dal blog © Cronache Creative