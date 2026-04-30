Lecce, arrestato 23enne per aggressione mortale a Catenanuova: vittima deceduta dopo 12 giorni di ricovero

ENNA - I Carabinieri di Enna hanno arrestato un giovane di 23 anni ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta il 3 dicembre 2025 a Catenanuova, in provincia di Enna, culminata nella morte di un uomo di 57 anni, Salvatore De Luca, deceduto il 15 dicembre dopo dodici giorni di ricovero all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il provvedimento è stato eseguito a Lecce, dove il 23enne si era trasferito dopo i fatti. L’arresto è avvenuto su disposizione della Procura di Enna che contesta al giovane il reato di omicidio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il grave episodio sarebbe maturato nell’ambito di contrasti personali. Nel pomeriggio del 3 dicembre, in piazza Riggio, la vittima sarebbe stata aggredita con violenza, colpita ripetutamente con pugni e calci e avrebbe urtato più volte la testa contro un muro, fino a perdere conoscenza.

Le condizioni dell’uomo erano apparse immediatamente critiche. Soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale, era stato ricoverato in prognosi riservata fino al decesso sopraggiunto nei giorni successivi.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione e il contesto in cui sarebbe maturata.