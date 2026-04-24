'Pasticciotto Lovers' lancia la sfida: Emma Marrone risponde e nasce la torta pasticciotto con il suo volto



Un’idea goliardica, nata per gioco, si è trasformata in un vero e proprio fenomeno virale. La pagina "Pasticciotto Lovers" ha lanciato una simpatica sfida social: realizzare una torta pasticciotto con il volto di Emma Marrone nel caso in cui la cantante avesse commentato un loro video. Il messaggio era semplice e diretto: "Se Emma commenta questo video, realizziamo una torta pasticciotto con il suo volto". Un’idea goliardica, nata per gioco, si è trasformata in un vero e proprio fenomeno virale. La pagina "Pasticciotto Lovers" ha lanciato una simpatica sfida social: realizzare una torta pasticciotto con il volto di Emma Marrone nel caso in cui la cantante avesse commentato un loro video. Il messaggio era semplice e diretto: "Se Emma commenta questo video, realizziamo una torta pasticciotto con il suo volto".





Il contenuto ha rapidamente fatto il giro del web, spingendo centinaia di utenti a taggare l’artista nei commenti. A sorpresa, Emma ha risposto con entusiasmo: "Eccomi! Poi però me la spedite, W lu pasticciottu", scatenando incredulità e entusiasmo tra i followers.





Da quel momento, la sfida è diventata realtà. Il team di "Pasticciotto Lovers", con il supporto della chef salentina Chiara Rizzo, si è messo subito al lavoro per creare una torta speciale. La fase più complessa è stata la realizzazione del volto della cantante: dopo diversi giorni e numerosi tentativi, il risultato finale è stato finalmente raggiunto: la torta pasticciotto con il volto di Emma è diventata realtà.





La torta è stata pubblicata sui social nella giornata di ieri, ottenendo in sole 24 ore quasi 100.000 visualizzazioni e un’ondata di apprezzamenti da parte della community.





Ora l’attesa è tutta per una nuova risposta di Emma Marrone, che potrebbe chiudere il cerchio di un’iniziativa capace di unire creatività, tradizione e ironia, trasformando un semplice dolce simbolo del Salento in una storia virale tutta italiana.





La dichiarazione





"Siamo davvero emozionati di tutto ciò. Emma ha dimostrato grande simpatia stando al gioco e dimostra anche di essere una salentina doc, orgogliosa della sua terra e delle sue origini. Speriamo possa vedere la torta e apprezzarla: ripagherebbe per noi tutti i sacrifici fatti per realizzarla" dichiarano Alessandro Colonna e Luca Podo.





Chi è Pasticciotto Lovers





"Pasticciotto Lovers" è una community che conta oltre 50 mila follower tra Facebook e Instagram, composta da salentini e appassionati del celebre dolce. Ideata da Luca Podo e Alessandro Colonna, la pagina porta avanti da anni iniziative virali dedicate al pasticciotto, contribuendo a valorizzarlo anche online. Di recente è stato inoltre lanciato uno shop con gadget a tema, che celebra non solo il dolce ma l’intera cultura salentina. Per i fondatori, il pasticciotto è molto più di un prodotto tipico: è una vera e propria "religione" e motivo di orgoglio per la propria terra.







