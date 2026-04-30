Madrid, arrestato l’ex maresciallo della Guardia di Finanza Pietro Stabile: era latitante dal 2022

MADRID - È stato arrestato a Madrid l’ex maresciallo della Guardia di Finanza di Taranto, Pietro Stabile, ricercato da oltre due anni dopo essere sfuggito all’esecuzione di una condanna definitiva.

L’uomo era stato arrestato nel giugno 2015 con l’accusa di estorsione e successivamente condannato a 9 anni e 3 mesi di reclusione. Nell’ottobre 2022 era riuscito a rendersi irreperibile, facendo perdere le proprie tracce e avviando una latitanza durata fino all’ultimo sviluppo investigativo.

L’arresto è arrivato al termine di una lunga attività di indagine coordinata dalla Procura generale, con il contributo della Squadra Mobile di Taranto e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. L’individuazione del latitante ha portato al suo fermo nella capitale spagnola e alla successiva consegna alle autorità italiane.

Con questa operazione si chiude una fase investigativa complessa, che ha richiesto attività di cooperazione internazionale e un costante monitoraggio degli spostamenti del ricercato.