Ostuni, nuove modalità di accesso allo Sportello Anagrafe dal 4 maggio 2026
OSTUNI (BR) - Il Comune di Ostuni informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 4 maggio 2026, entrerà in vigore una nuova organizzazione degli accessi allo Sportello Anagrafe, finalizzata a migliorare l’efficienza del servizio, ridurre i tempi di attesa e garantire una gestione più ordinata dei flussi di utenza.
Il nuovo sistema prevede una combinazione equilibrata tra accesso su prenotazione e accesso libero, con una pianificazione settimanale che consente ai cittadini di scegliere la modalità più adeguata alle proprie esigenze.
La prenotazione potrà essere effettuata per una sola persona per ciascuna fascia oraria.
La nuova organizzazione degli accessi è la seguente:
Lunedì
08:30 – 12:30 → accesso su prenotazione
Martedì
08:30 – 12:30 → accesso libero (massimo n. 24 numeri)
16:00 – 18:00 → accesso su prenotazione
Mercoledì
08:30 – 12:30 → accesso su prenotazione
Giovedì
Mattina → chiuso al pubblico
16:00 – 18:00 → accesso su prenotazione
Venerdì
08:30 – 12:30 → accesso su prenotazione
Particolare attenzione è stata riservata al servizio di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), per il quale si invita l’utenza a utilizzare prioritariamente il sistema di prenotazione online, al fine di assicurare tempi certi e un servizio più rapido.
Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso il sito istituzionale del Comune di Ostuni, al seguente indirizzo www.comune.ostuni.br.it oppure accedendo direttamente al servizio dedicato https://www.comune.ostuni.br.it/servizio/carta-didentita-elettronica-cie/
La nuova organizzazione consentirà di offrire un servizio più efficiente, moderno e rispondente alle esigenze della comunità.
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