Taranto, le Conversazioni dell’Istituto Magna Grecia



Aspettando il LXV Convegno Internazionale della Magna Grecia "Giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico"





TARANTO – L’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia ha organizzato in collaborazione con il Comune di Taranto una serie di incontri dedicati soprattutto al tema del prossimo Convegno Internazionale "Giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico".





In realtà questa 65^ edizione, che si svolgerà dal 24 al 27 settembre 2026, si collega all’importante evento che vede Taranto protagonista dei Giochi del Mediterraneo 2026 a cui sono connesse anche le tre mostre organizzate dal MArTa (Museo Nazionale Archeologico di Taranto), dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e da quella per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.





Non saranno seminari per addetti ai lavori, ma Conversazioni divulgative per coinvolgere sugli argomenti del convegno i cittadini interessati, le associazioni culturali e gli studenti.





Il dialogo sul ruolo della pratica sportiva nella società greca e romana, con particolare riferimento a Taranto, fornirà occasione di risalire alle radici identitarie dello sport e di riflettere anche sulla pratica sportiva nel mondo contemporaneo.





Le prime due Conversazioni:





6 maggio 2026, ore 17.30, Biblioteca civica ‘Pietro Acclavio’, Agorà della cultura

- Saluti istituzionali

- Introduzione alla rassegna del prof. Aldo Siciliano, Presidente dell’Istituto Magna Grecia

- “Sport e società nel mondo greco e magno greco”, prof. Maurizio Giangiulio dell’Università di Trento





7 maggio 2026, ore 17.30, Palazzo Pantaleo

- Presentazione del volume dedicato al prof. Emanuele Greco per i suoi 80 anni, omaggio a un tarantino, membro dell’Istituto e già direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, che ha dedicato molti dei suoi studi alla Magna Grecia e a Taranto e che ha mantenuto sempre un legame vivo con la città.

Con Emanuele Greco discuteranno i proff. Raffaella Cassano, Maurizio Giangiulio e Mario Lombardo.





Dopo l’incontro del 7 maggio, le altre Conversazioni, attualmente in preparazione, si terranno principalmente a Palazzo Pantaleo, con l’obiettivo di valorizzare e di rendere sempre più aperto alla cittadinanza, in particolare ai giovani, un importante palazzo storico di cui l’Amministrazione Comunale con liberalità ha concesso alcuni ambienti in comodato d’uso all’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia.





Alcuni incontri si terranno in altri spazi culturali della città, nell’ambito del partenariato consolidato tra l’ISAMG e le Istituzioni attive a Taranto. A breve il programma definitivo.





Le Conversazioni potranno essere seguite in diretta streaming sul profilo FB dell’ISAMG.