Adamo Logrieco incontra i molfettesi. Domenica 3 maggio primo incontro pubblico

MOLFETTA – Domenica 3 maggio, in piazza Municipio a Molfetta, l’avvocato Adamo Logrieco, candidato sindaco di Molfetta per Fratelli d’Italia, Udc e la lista civica “Azzollini per Logrieco Sindaco”, si presenta ufficialmente alla città con un primo evento pubblico in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.Assieme al candidato saranno presenti i rappresentanti delle liste che compongono la sua coalizione, oltre a parlamentari e consiglieri regionali che sostengono la candidatura dell’avvocato Logrieco. Saranno pubblicamente presentate ai cittadini di Molfetta le linee programmatiche della sua proposta amministrativa.La cittadinanza è invitata.