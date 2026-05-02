Adamo Logrieco incontra i molfettesi. Domenica 3 maggio primo incontro pubblico

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Il candidato di Fratelli d’Italia, Udc e “Azzollini per Logrieco Sindaco” si presenta alla città. Appuntamento alle 18.30 in piazza Municipio

MOLFETTA – Domenica 3 maggio, in piazza Municipio a Molfetta, l’avvocato Adamo Logrieco, candidato sindaco di Molfetta per Fratelli d’Italia, Udc e la lista civica “Azzollini per Logrieco Sindaco”, si presenta ufficialmente alla città con un primo evento pubblico in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

Assieme al candidato saranno presenti i rappresentanti delle liste che compongono la sua coalizione, oltre a parlamentari e consiglieri regionali che sostengono la candidatura dell’avvocato Logrieco. Saranno pubblicamente presentate ai cittadini di Molfetta le linee programmatiche della sua proposta amministrativa.

La cittadinanza è invitata.
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