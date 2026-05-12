ADSI Puglia: domenica 24 maggio torna 'Cortili Aperti' nell’ambito della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche



ADSI Puglia apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione





LECCE - Domenica 24 maggio ADSI Puglia celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori. Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali.





Il tema della Giornata Nazionale 2026 "Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso" richiama in particolare la responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato: beni culturali che sono espressione delle radici più profonde dell’identità italiana e che continuano a generare valore culturale, sociale ed economico, da proteggere e tramandare per le nuove generazioni.





Nell’ambito della Giornata Nazionale torna il 24 maggio in Puglia "Cortili Aperti" l’iniziativa che valorizza spazi storici interni alle dimore e i palazzi del territorio, rafforzando il racconto di un patrimonio vivo e accessibile e ampliando le occasioni di incontro tra cittadini, visitatori e luoghi della storia.





Nell’occasione ADSI Puglia aprirà ai visitatori oltre 40 dimore, con tour gratuiti di palazzi, ville e residenze private, consentendo al pubblico di scoprire spazi, storie e tradizioni di questi luoghi, grazie al supporto della rete dei Soci dell’Associazione.





Di seguito l’elenco delle dimore storiche che apriranno al pubblico in Puglia, domenica 24 maggio, disponibile e costantemente aggiornato anche sul sito









Villa La Meridiana, Santa Maria di Leuca (LE)

Palazzo Tamborino Cezzi – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Scarciglia, Lecce (LE)

Palazzo Sambiasi – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Rollo – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Protonobilissimi – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Persona-Taurino, sede del Museo Ebraico – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Marrese – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Maresgallo – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Maremonte, Lecce (LE)

Palazzo Lecciso, Lecce (LE)

Palazzo Guido – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Grassi – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Granafei, Sternatia (LE)

Palazzo Ducale Venturi, Minervino di Lecce (LE)

Palazzo Ducale Castromediano, Lecce (LE)

Palazzo Ducale, Andria (LE)

Palazzo dei Perroni - Pollicastro Boutique Hotel – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Carrozzini – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzo Carrelli Palombi, Lecce (LE)

Palazzo Brunetti, Lecce (LE)

Palazzo Briganti, Gallipoli (LE)

Palazzo Bernardini, Lecce (LE)

Palazzo Apostolico Orsini– Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzetto Palmieri – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Palazzetto Bensanti, Lecce (LE)

MUST - Museo Storico Città di Lecce – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Liceo Artistico e Coreutico Ciardo-Pellegrino – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Istituto di Cultura e Lingue Marcelline – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

II Circolo Didattico "Edmondo De Amicis", Lecce (LE)

Ex convento degli Agostiniani “Chiesa di Santa Maria di Ogni Bene", Lecce (LE)

Dimora Storica Muratore, Lecce (LE)

Chiesa della Natività della Vergine detta ''la Nova'', Lecce (LE)

Castello Dentice di Frasso, Lecce (LE)

Cappella nobiliare di San Leucio, Lecce (LE)

Cantina vinicola Castel di Salve – Lecce Cortili Aperti, Depressa (LE)

Borgo Sant'Anna, – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Accademia di Belle Arti – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Chiesa di Santa Elisabetta, – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

Villa Pantaleo, Taranto (TA)