Bari, al Cinema ABC torna l’Abc School Film Festival: studenti protagonisti del “Real Cinema”

BARI – Entra nel vivo la quarta edizione dell’Abc School Film Festival, il progetto dedicato al cinema documentario che da oggi e fino a giovedì 7 maggio anima il Cinema Abc di Bari con proiezioni, incontri e attività formative aperte al pubblico.

L’iniziativa, ideata e organizzata da Abc – Centro di Cultura Cinematografica società Benefit, presieduto da Claudio Valente, si svolge nella storica sala d’essai barese con il sostegno del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso il Piano Nazionale Cinema per la Scuola, oltre al contributo della Regione Puglia e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Università degli Studi di Bari (corso di laurea in DAMS).

Il festival, diretto artisticamente dal regista Alessandro Piva, ha come tema “Real Cinema”, un focus sul documentario italiano contemporaneo. In concorso sono presenti tre titoli recenti, oltre a un film fuori concorso, proiettati alla presenza degli autori collegati online e commentati insieme a studenti e docenti.

Le scuole coinvolte provengono da Bari e provincia e dalla Bat, con circa 50 studenti chiamati a formare la giuria ufficiale del festival dopo un percorso formativo svolto durante l’anno scolastico. Saranno loro a decretare il documentario vincitore nella giornata conclusiva del 7 maggio.

Il programma delle proiezioni prevede:

Cattivi Maestri di Roberto Orazi (4 maggio)

School of Life di Giuseppe Marco Albano (5 maggio)

Waithood di Paola Piscitelli (6 maggio)

Fratelli di Culla di Alessandro Piva (fuori concorso, 7 maggio)



