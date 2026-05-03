Bisceglie, CompagniAurea: il gruppo di lettura “La Leggerezza” ospita Yari Selvetella

BISCEGLIE - Si è concluso con successo l’appuntamento letterario del gruppo di lettura “La Leggerezza”, promosso da CompagniAurea APS, che sabato 2 maggio ha ospitato lo scrittore Yari Selvetella presso l’Opificio delle Arti “Aurea Factory” di Bisceglie.

L’incontro, svolto da remoto e condotto da Antonio Pasquale, ha rappresentato uno dei momenti centrali della terza edizione 2025/2026 del progetto.

Un percorso tra lettura e confronto

Il ciclo di incontri ha visto al centro il romanzo Vite mie (Mondadori, 2022), attorno al quale i partecipanti hanno costruito, settimana dopo settimana, un dialogo condiviso attraverso la lettura ad alta voce.

Il percorso si è confermato un’esperienza intensa e formativa, capace di stimolare riflessione, confronto e crescita personale. Tema portante dell’edizione è stato l’amore, approfondito con sensibilità e pluralità di sguardi.

Il dialogo con l’autore

L’incontro con Selvetella ha rappresentato il culmine del progetto: un momento di confronto diretto tra autore e lettori, durante il quale sono emerse domande e interpretazioni maturate nel corso degli incontri.

Un dialogo autentico e partecipato che ha rafforzato il valore dell’esperienza condivisa e il legame tra letteratura e comunità.

Un progetto culturale in crescita

Con questo appuntamento si consolida il ruolo del gruppo di lettura “La Leggerezza” come spazio culturale inclusivo e dinamico, capace di creare connessioni profonde tra persone e libri, confermando la vitalità dell’iniziativa promossa da CompagniAurea APS.

Per informazioni e per partecipare: compagnia.aurea@gmail.com