Bisceglie, Confcommercio: “Questi fatti non sono solo cronaca, servono riflessione e risposte concrete”

BISCEGLIE - In seguito ai recenti episodi di cronaca che hanno interessato Bisceglie, interviene Confcommercio Bisceglie con una riflessione del presidente Leo Carriera, che richiama istituzioni e comunità a una maggiore consapevolezza.

“Questi episodi non sono solo cronaca. Devono portarci a riflettere”, è il messaggio centrale del suo intervento, che arriva dopo una serie di fatti drammatici che hanno coinvolto la città nelle ultime settimane.

Tra gli eventi citati figurano la morte di un lavoratore del mare, il decesso di una bambina a seguito della caduta di un albero, episodi di violenza in luoghi di aggregazione e, più recentemente, un lavoratore colpito nell’esercizio delle sue funzioni alla vigilia della Festa dei Lavoratori.

Secondo Carriera, pur in assenza di responsabilità dirette attribuibili a singoli soggetti in molti dei casi citati, l’impatto complessivo degli eventi finisce per incidere profondamente sulla percezione di sicurezza e serenità della comunità.

“Restare silenti non serve – afferma – ciò che colpisce è l’effetto che questi fatti producono sulla fiducia dei cittadini, sempre più fragile”. Il presidente sottolinea inoltre come tali dinamiche abbiano ricadute anche sul tessuto economico e sull’immagine turistico-culturale del territorio.

Confcommercio evidenzia il ruolo del commercio come osservatorio privilegiato della sicurezza urbana e della qualità della vita, ribadendo che la questione non riguarda solo la sfera economica ma l’intera comunità.

Nel suo intervento, Carriera richiama alla responsabilità condivisa tra politica, istituzioni e mondo sociale ed economico: “Non si tratta di individuare colpevoli, ma di capire cosa possiamo fare insieme”.

L’appello finale è a un’azione più concreta e coordinata: più attenzione, più responsabilità e meno parole, per rafforzare il senso di comunità e rispondere a una crescente richiesta di sicurezza e fiducia da parte dei cittadini.