Molfetta, presentazione di “Biancaluna” di Chicca Maralfa al BeerCondicio

MOLFETTA - Nuovo appuntamento culturale in Molfetta con la scrittrice e giornalista barese Chicca Maralfa, che domenica 3 maggio 2026 alle ore 11.30 presenterà il suo ultimo romanzo “Biancaluna” presso il BeerCondicio (corso Dante, 76), nell’ambito della rassegna “Letture da Ediciòn”.

A dialogare con l’autrice sarà Elisabetta Altamura.

Il romanzo, quinto lavoro letterario della Maralfa, è costruito su una struttura narrativa a doppio binario temporale e si sviluppa come una storia che intreccia destino, scelte individuali e responsabilità morale. Al centro del racconto temi come maternità, adolescenza, fragilità e memoria, affrontati con un taglio psicologico e introspettivo.

Biancaluna prende ispirazione da un fatto di cronaca avvenuto in Puglia nel 2017, ma si allontana dalla ricostruzione giornalistica per trasformarsi in una riflessione narrativa sulle conseguenze delle scelte e sulle strade alternative che la vita può prendere.

Il romanzo è costruito come uno “sliding door” letterario, con due possibili sviluppi della stessa vicenda, e approfondisce in particolare il tema della maternità non idealizzata, segnata da solitudine e pressione sociale, insieme a quello dell’adolescenza e dell’assenza paterna come elementi determinanti nella formazione dell’identità.

Con una scrittura essenziale ma intensa, Maralfa costruisce un’opera che unisce tensione narrativa e analisi psicologica, segnando un’evoluzione rispetto ai suoi precedenti lavori.

Chicca Maralfa, giornalista professionista, ha collaborato con diverse testate nazionali e attualmente ricopre il ruolo di responsabile dell’ufficio stampa di Unioncamere Puglia. Tra le sue pubblicazioni figurano romanzi gialli e noir editi da Les Flâneurs e Newton Compton, alcuni dei quali già finalisti a premi letterari.



