'Vaudeville Night', un nuovo evento arriva nel cuore del Salento



Un salto nel tempo tra arte, buon cibo e divertimento





LECCE - Appuntamento venerdì 8 maggio a Malcandrino, strada prov.le Lecce-Monteroni (500 mt dopo Ecotekne) per una serata d'altri tempi.





Le Vaudeville Night sono serate di comicità, musica, buon cibo, burlesque e tempo sospeso.





Per una sera torniamo ai primi del '900 con artisti scelti e una cena dal profumo di storia, eleganza e trasgressività.





Accesso all'evento a 60€ pp, cena inclusa, con un menù a scelta tra tre proposte: carne, pesce o vegan. Info e Prenotazione al numero 3423124240.





Vaudeville Night





Vaudeville Night porta il fascino dei lustrini e delle paillettes nel cuore del Salento: una serata immersiva che riscopre il varietà d’inizio ’900 con stile e brio.

Un evento in cui arte culinaria e teatrale si fondono in un’esperienza unica: sul palco un caleidoscopio di talenti pronto a sorprendere e divertire.

Cantanti, maghi, comici, ballerine, musicisti e...

Ispirato alle leggere commedie francesi che hanno anticipato radio e televisione, il Vaudeville diventa qui un intrattenimento ricco di ironia e atmosfera retrò.

La cena, firmata Malcandrino, è pensata per essere elegante ma informale: piatti gustosi da condividere mentre lo spettacolo prende vita, per una serata memorabile all’insegna del buon cibo e del puro divertimento.





Informazioni









Prenotazione al numero 3423124240

Malcandrino, Strada Prov.le Lecce-Monteroni (500 mt dopo Ecotekne)

Abito elegante caldamente consigliato

Accesso all'evento a 60€ pp, cena inclusa, con un menù a scelta tra tre proposte: carne, pesce o vegan.

SGUARIU EVENTI nasce con un'idea ben precisa: portare in Salento idee e spettacoli nuovi per il territorio. Perché Sguariu? Perché il salentino non si diverte: SE SGUARIA!