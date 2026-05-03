Da Monopoli a Bari, allarme social su una sparatoria a Barivecchia: notizia infondata
BARI - Da Monopoli a Bari, il clima di preoccupazione generato dagli ultimi episodi di cronaca ha alimentato nelle scorse ore una serie di messaggi allarmistici diffusi su WhatsApp, che parlavano di una presunta nuova sparatoria nel quartiere Barivecchia.
La notizia, tuttavia, si è rivelata infondata. L’unico intervento registrato nella serata ha riguardato un’ambulanza del 118, intervenuta per soccorrere una ragazza colta da malore.
Il ritrovamento dell’arma
Nel corso delle verifiche sul territorio, la Polizia di Stato ha comunque rinvenuto una pistola calibro 22 nascosta in un’impalcatura nei pressi del parcheggio di Santa Chiara.
L’area è risultata prossima alle abitazioni di soggetti legati al clan Capriati, elemento che ora sarà oggetto di ulteriori accertamenti investigativi.
Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per ricostruire la provenienza dell’arma e chiarire eventuali collegamenti con contesti criminali del territorio.
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