Grottaglie, 'Pagine di Puglia': nuovo appuntamento il 15 maggio con 'Oltre il tempo' di Chiara Bruno



Fino 12 giugno, sette appuntamenti nella Biblioteca comunale e al Castello episcopio di Grottaglie (TA)





GROTTAGLIE (TA) - Un dialogo tra generazioni e con i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, per confrontarsi sulla complessità dell’adolescenza, del momento di crescita umana e spirituale. Con la presentazione di “Oltre il tempo” di Anna Chiara Bruno (Besa Muci ed., 2025), prosegue la rassegna “Pagine di Puglia”. L’appuntamento, il quinto incontro in programma, è venerdì 15 maggio, a Grottaglie, nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, dalle ore 18.





“‘Oltre il tempo’ – è stato scritto - parla del “malessere” dell’adolescenza, in particolare nei nostri giorni di profonde trasformazioni, incertezze, disorientamenti; difficoltà a coltivare quella speranza, “dono” auspicato per i ragazzi di tutto il mondo, dal compianto Papa Francesco. Il racconto di Anna Chiara Bruno, autrice principale del libro, è un confronto tra quattro generazioni in un dialogo serrato tra due protagoniste: una nonna e la sua nipotina. Erika Bascià, docente liceale, con la sua classe di adolescenti che stanno per affrontare gli esami di maturità, discutendo in una lezione della funzione sociale della istruzione nella “scuola pubblica”, a partire da un passo di Quintiliano, sollecita la lettura del suddetto racconto”. Il libro raccoglie commenti, considerazioni, riflessioni di quegli alunni, proprio sul tema dell’adolescenza e comprende altri apporti professionali; ha il Patrocinio dell’Ufficio del Garante dei diritti dei minori della Regione Puglia.





“Pagine di Puglia”, alla sua prima edizione, è una rassegna letteraria e libraria avviata dal Comune di Grottaglie - assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione. Da marzo al 12 giugno, comprende sette presentazioni di libri: parole e storie nate dalla penna di scrittori pugliesi, o che raccontano il territorio, di recente pubblicazione. La rassegna letteraria “Pagine di Puglia” è promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie – Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione, in collaborazione con CoopCulture (Biblioteca comunale e Infopoint Castello episcopio) e con il coinvolgimento del Presidio del Libro, delle scuole e delle istituzioni del territorio. Gli incontri si svolgeranno, dalle ore 18, nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, in via Senatore Gaspare Pignatelli 5 e al Castello episcopio, Largo Immacolata, Grottaglie (Taranto).





La rassegna, dopo aver ospitato una raccolta di monologhi teatrali, una silloge di poesie, un romanzo giallo e un saggio sociolinguistico, prosegue dando spazio a “Oltre il tempo”, un testo in prosa che comprende dialoghi e parti di racconto e riflessioni. Interverranno: l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Raffaella Capriglia; Piero Aresta, del Presidio del Libro di Grottaglie; l’autrice Anna Chiara Bruno e la coautrice Erika Bascià; la docente Marilena Cavallo che modererà la presentazione del libro; alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo F. G. Pignatelli e del liceo G. Moscati di Grottaglie.





Anna Chiara Bruno, di Carosino, laureata in Lettere moderne, ha alle spalle un lungo percorso da docente in istituti scolastici pubblici, dal 1976 sino al 2019. Risiede a Grottaglie. In collaborazione con associazioni culturali, enti locali, biblioteche pubbliche, istituzioni scolastiche, ha coordinato e condotto attività didattiche sulla Letteratura contemporanea, con autori significativi del panorama letterario nazionale. Si occupa oggi di promozione della lettura soprattutto presso i giovani, sui temi della violenza di genere, dell’adolescenza, collaborando con il Presidio del Libro della sua Città e con la “Casa delle donne” di Taranto. È autrice principale in “Doppio passo” (2022), “La libertà può volare” (2023), presentato alla Fiera del libro di Torino nel 2024, e ancora del 2025 “Oltre il tempo” con il contributo di Erika Bascià e Francesca Palmisano, illustrazioni di Diana Bosnjak Monai, tutti pubblicati da Besa Muci editore.





“Pagine di Puglia è un percorso tra libri, autori e idee che attraversano la Puglia e il suo immaginario - dichiara l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo Raffaella Capriglia -; è una rassegna dedicata alla forza della parola che racconta, che custodisce la memoria, che invita a visioni nuove. Abbiamo voluto dare voce ad autori pugliesi, con libri, tutti di recente pubblicazione, che spaziano dalla narrativa, alla poesia, alla saggistica, tra temi universali e scritti sul nostro territorio, per ascoltare voci diverse, confrontarsi, condividere storie e pensieri nei luoghi simbolo della cultura cittadina: la Biblioteca comunale e il Castello episcopio di Grottaglie. È un percorso tra gli autori e le loro produzioni, ma anche di riflessione e indagine sull’esistenza di un possibile ‘canone letterario pugliese’, che stiamo cercando di analizzare e definire insieme. Vogliamo coinvolgere i giovani, gli studenti, ma anche tutte le altre fasce d’età e i cittadini interessati ai libri e alla lettura, affinché il momento culturale diventi occasione di confronto, incontro, condivisione e comunità. Invitiamo tutti a partecipare agli appuntamenti, ad ingresso libero; stiamo già programmando nuove presentazioni per questa prossima estate”.





Gli ultimi due appuntamenti di questa prima edizione della rassegna si terranno al Castello episcopio, dalle ore 18: il 22 maggio sarà presentato “Casanova, il seduttore nobile” di Pierfranco Bruni (Solfanelli editore, 2025) e il 12 giugno chiuderà “Rosario di mare” di Luisa Campatelli, racconto nell’antologia di Giulio Perrone editore “Ricettario pugliese” (2026), con letture dell’attrice Tiziana Risolo. Sono già in programma altri appuntamenti per la stagione estiva.