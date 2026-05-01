Molfetta, Adamo Logrieco presenta la candidatura: "Sviluppo e discontinuità per la città"

MOLFETTA - «Al centro della nostra offerta elettorale vi è il più ampio concetto di sviluppo per la città di Molfetta, che parta dall’economia del mare, senza dimenticare l’importanza dell’economia agricola, del turismo e del commercio cittadino».Si è presentato ufficialmente alla città di Molfetta il candidato sindaco di centrodestra Adamo Logrieco, sostenuto da Fratelli d’Italia, UDC e dalla lista “Azzollini per Logrieco sindaco”, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.«La mia candidatura nasce dalla ferma volontà di non lasciare tutto quanto il popolo del centrodestra molfettese senza una rappresentanza in questa campagna elettorale, perché vi è un candidato di sinistra espressione di Rifondazione Comunista, vi è un candidato espressione di soltanto liste civiche che si candida in continuità con l’amministrazione di Tommaso Minervini, alla quale il centrodestra cittadino si è opposto negli ultimi anni» ha sottolineato l’avvocato Logrieco, illustrando le ragioni della sua candidatura e le linee guida del programma elettorale: «Era necessario che a Molfetta vi fosse un candidato che rappresentasse il buon governo del centrodestra molfettese, in discontinuità dalla passata esperienza amministrativa e in espressa opposizione alle politiche del centrosinistra, volte a paralizzare lo sviluppo di Molfetta. Mentre invece Attorno proprio al concetto di sviluppo è stato costruito tutto quanto il programma elettorale che ho presentato alla città».Un programma ricco che punta ad affrontare diverse esigenze della città di Molfetta, a partire dal completamento del porto commerciale. Tra le proposte lanciate, l’istituzione di due nuove deleghe assessorili: quella all’area portuale e alle attività marittime e quella alla zona industriale, per dare immediato slancio a due poli strategici dell’economia cittadina.Presenti anche i rappresentanti delle tre liste a suo sostegno, a testimonianza di una coalizione compatta e determinata ad affrontare la sfida elettorale.Logrieco, in conclusione, ha ribadito la volontà di avviare un confronto diretto con i cittadini, annunciando il primo appuntamento pubblico della campagna elettorale: domenica 3 maggio, alle 18.30 in piazza Municipio, dove si terrà alla città. Sarà un’occasione per incontrare la comunità molfettese e condividere visione e proposte.