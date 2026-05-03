Nasce Emozioni Distribuzione: una nuova casa per il cinema indipendente italiano



ROMA – Nasce a Roma Emozioni Distribuzione di Giampietro Preziosa, nuova realtà editoriale e distributiva fondata nel 2025 e parte di Inthelfilm Srl, storica società di produzione attiva da oltre trent’anni nel panorama cinematografico italiano, fondata insieme al regista Marco Simon Puccioni. – Nasce a Roma Emozioni Distribuzione di Giampietro Preziosa, nuova realtà editoriale e distributiva fondata nel 2025 e parte di Inthelfilm Srl, storica società di produzione attiva da oltre trent’anni nel panorama cinematografico italiano, fondata insieme al regista Marco Simon Puccioni.





Emozioni Distribuzione nasce con un obiettivo chiaro: valorizzare il cinema contemporaneo indipendente, con particolare attenzione a cortometraggi, documentari e opere prime, dando spazio a produzioni di qualità che spesso faticano a trovare visibilità nei circuiti tradizionali.





Più che competere con le grandi società di distribuzione, Emozioni Distribuzione compie una scelta precisa, etica e artistica: sostenere autori emergenti e promuovere un cinema capace di raccontare il presente attraverso temi sociali forti e necessari.





Tra gli argomenti affrontati dalle opere in distribuzione: i diritti dell’infanzia e delle donne, la disabilità e l’inclusione attraverso lo sport, la memoria collettiva, il lavoro dei soccorritori, il disagio sociale e le nuove fragilità contemporanee.





A partire da dicembre 2025, la società ha distribuito opere come: Tutti giù per terra, cortometraggio diretto da Marco Simon Puccioni, vincitore della Menzione Speciale.





La bambina di carta, cortometraggio diretto da Fabio Vasco, anch’esso premiato con la Menzione Speciale ai Nastri d’Argento 2026; In re minore, scritto e diretto da Antonio Maria Castaldo e Gianluca Grazini; e il documentario Lasciateci perdere, diretto da Niccolò Ferrero.





Nel listino entrano inoltre nuovi titoli come: Lo chiamavano street food, diretto da Raffaele Grasso; Mai scelta, diretto da Massimo Natale; La Staffetta, diretto da Fabio Vasco; e Chicco e Spillo, diretto da Francesco Branca, che confermano l’attenzione della società verso nuove voci e storie di forte impatto sociale.





Emozioni Distribuzione annuncia inoltre l’ingresso nel proprio listino de Il Protagonista, scritto e diretto da Fabrizio Benvenuto e prodotto da MG Production, che sarà presentato in anteprima stampa l’8 maggio a Roma, presso il Cinema delle Provincie.





Con questo primo catalogo e le nuove acquisizioni, Emozioni Distribuzione si afferma come una nuova voce nel panorama della distribuzione italiana, pronta ad accompagnare quel cinema che cerca spazio, ma che ha già molto da raccontare.