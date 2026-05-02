Taranto, oltre 15mila all’Uno Maggio: musica e diritti sul palco dei Liberi e Pensanti

TARANTO - Grande partecipazione a Taranto per l’Uno Maggio dei Liberi e Pensanti, che ha richiamato oltre 15mila persone sotto il palco del concertone organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti.

Una giornata intensa, segnata da musica e impegno civile, con interventi e testimonianze che hanno posto al centro temi come le guerre, la sicurezza sul lavoro e la tutela dei diritti. Momenti di forte commozione si sono registrati durante l’intervento della moglie di un operaio ex Ilva morto sul lavoro, che ha ricordato il dramma delle morti bianche.

Tra gli ospiti anche Francesca Albanese, che ha portato il suo contributo su scenari internazionali e diritti umani, rafforzando il messaggio di una giornata che ha unito riflessione e partecipazione.

Spazio poi alla musica, con artisti come Gemitaiz, Margherita Vicario e Brunori Sas, protagonisti di una lineup che ha alternato generi e sensibilità diverse, contribuendo a creare un clima di condivisione e coinvolgimento.

Un Primo Maggio che, ancora una volta, a Taranto si conferma non solo evento musicale ma spazio di confronto e denuncia sociale.