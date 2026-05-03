Torna a casa l’attivista Tony La Piccirella: “Ci stiamo già riorganizzando”

BARI - È rientrato in Italia l’attivista barese Tony La Piccirella, componente della Global Sumud Flotilla, dopo essere stato fermato e successivamente rilasciato dalle autorità israeliane.

Il suo rientro è avvenuto nel primo pomeriggio, con un volo partito da Atene e atterrato a Roma alle 13, dove è stato accolto da alcuni attivisti e sostenitori.

La Piccirella era stato sequestrato nei giorni scorsi durante le operazioni dell’esercito israeliano legate all’iniziativa della flottiglia. Una volta tornato in Italia, ha dichiarato che il gruppo non intende fermarsi e che le attività proseguiranno: “Ci stiamo già riorganizzando”, ha affermato, lasciando intendere la volontà di rilanciare le prossime iniziative dell’organizzazione.

L’attivista non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni nel dettaglio sulle fasi della detenzione, ma il suo rientro segna la conclusione della fase critica del fermo e l’avvio di una nuova fase di coordinamento del movimento.