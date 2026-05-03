Itria Living Experience, il gran finale: tre giorni dedicati a brand territoriale, eccellenze agroalimentari e ospitalità
Dal 4 al 6 maggio gli ultimi appuntamenti della prima edizione dell'evento ideato da Dimoraeroom e Guido Immobiliare con il patrocinio del Comune di Martina Franca
Si avvicina la conclusione della prima edizione di Itria Living Experience – Where Tourism Meets Business, la rassegna ideata da Michele Capsalachi, ceo di Dimoraeroom in collaborazione con Guido Immobiliare, con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Martina Franca.
Dopo un mese di esposizioni, workshop e talk a Palazzo Ducale sul rapporto tra turismo e sviluppo economico, sociale e culturale della Valle d'Itria, il programma si chiude con tre appuntamenti di rilievo nei giorni 4, 5 e 6 maggio.
Si comincia lunedì 4 maggio, alle 17.30, con il workshop "Valle d'Itria, un marchio da costruire", nella Sala degli Uccelli di Palazzo Ducale. L'evento, organizzato con il patrocinio dei Comuni di Martina Franca, Cisternino e Locorotondo, affronta il tema dell'identità e del brand territoriale: cosa significa Valle d'Itria, quali sono i suoi confini di valore, come costruire una narrazione condivisa capace di attrarre persone, investimenti e imprese. Interverranno il sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano, Giordano Santoro, co-founder di Beyond Brothers e brand strategy and design director, Michele Capsalachi, ceo e founder di Dimoraeroom, e Alice Del Re, marketing specialist.
Il giorno successivo, martedì 5 maggio dalle 18.00 alle 19.30, sempre nella Sala degli Uccelli, è in programma l'Itria Food Experience – Il gusto del territorio tra salute, tradizione e sviluppo economico, un incontro dedicato alle eccellenze agroalimentari della Valle d'Itria. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Palmisano e dell'assessore Francesco Aquaro e dell'assessore al Turismo Vincenzo Angelini, si susseguiranno gli interventi di Marzia Daniela Impedovo, biologa nutrizionista; Pasquale Venerito, responsabile settore CRSFA Basile Caramia di Locorotondo, sul carrubo; Carmela Riccardi di Azienda Agricola Olère sul progetto CE.SI.R.A.; Francesco Carriero, tecnologo alimentare della Salumi Martina Franca Srl, sul Suino Nero Pugliese; Stefano Caroli dell'Antica Masseria Caroli sull'agroforestry; Maurizio Intini di Intinifood sul Tritordeum; Pino Caramia, referente Slow Food Mercati della Terra di Martina Franca e Crispiano; Romano Del Gaudio del Distretto del Suino Nero Pugliese, sul riconoscimento della razza alla DOP; Michele Capsalachi, su agroalimentare e sviluppo territoriale. A moderare l'incontro sarà il giornalista Massimiliano Martucci. È previsto un degustation point con i prodotti dei relatori e un momento di confronto tra istituzioni, professionisti, produttori e cittadini.
Mercoledì 6 maggio spazio al futuro dell'ospitalità extra-alberghiera con un evento firmato DimoraeRoom, incentrato su innovazione digitale, sostenibilità e sviluppo territoriale. Sarà presentato un modello di gestione e promozione delle residenze turistiche attraverso strumenti digitali e servizi integrati, con un focus sul ruolo strategico degli operatori locali nella costruzione di un ecosistema turistico sostenibile e competitivo.
Il gran finale della manifestazione è fissato per il 10 maggio in Villa Garibaldi, con i Mercati della Terra di Slow Food e il concerto jazz di Camillo Pace. Tutte le informazioni su itrialivingexperience.com.
Massimiliano Martucci