A Carovigno protagonista è stata la danza, Arabesque Academy porta in scena la 38esima edizione del 'Festival della Danza'



CAROVIGNO (BR) - Concluso a Carovigno il 38esimo festiva della danza, dimostrazione di fine anno di Arabesque Academy. - Concluso a Carovigno il 38esimo festiva della danza, dimostrazione di fine anno di Arabesque Academy.





"E’ un’emozione grandissima" ha dichiarato Rosanna Tersicci, direttrice della scuola di danza "avere una storia alle spalle così lunga da raccontare ed essere lieti ad aver presentato lo spettacolo più straordinario dell’anno nel nostro ritorno in piazza Nzegna. Nella serata i balletti coreografati dalla direttrice artistica della scuola Rosanna Tersicci, dalla Maestra Annarita Carlucci e dai maestri Skino, Alessio Di Castri ed Erika Bruno hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente. Il gran finale dedicato a Michael Jackson ha ricordato la meraviglia della sua musica e dei suoi passi di danza. Lo spettacolo è stato presentato da Giuseppe Stigliano, noto conduttore radiofonico di Multiradio Massafra".





La scuola di danza sarà impegnata come corpo di ballo al grande evento del "Premio Delfino" il 16 agosto 2026 che ospiterà ballerini professionisti come Francesco Fasano, ballerino professionista del programma televisivo Amici di Maria De Filippi, nonché ballerino cresciuto nell’Arabesque Academy dove ha mosso i primi passi. Altri ospiti d’eccezione il ballerino Emiliano e il cantante Riccardo, finalisti della trasmissione Amici.