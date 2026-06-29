Gallipoli, dal 29 giugno al 5 luglio il Raffo Parco Gondar ospita 'Kings of Olympo'



Tra gli ospiti l'ex Milan Juraj Kucka, Terron Fabio e una parata di influencer per l'evento che unisce sport, intrattenimento e cultura digitale sotto il cielo di Gallipoli





GALLIPOLI (LE) - Il palco della superstar mondiale del raggeton Ozuna in 12 ore lascia spazio ad un gigante campo da calcio: arrivano i KINGS OF OLYMPO. Stesso luogo, due anime. La notte appartiene alla musica, il giorno alla sfida. Perché al Raffo Parco Gondar lo spettacolo non si ferma mai, cambia solo forma.





Da questa sera 29 giugno al 5 luglio il Raffo Parco Gondar cambia nuovamente volto per ospitare Kings Of Olympo, l'evento che unisce sport, intrattenimento e cultura digitale sotto il cielo di Gallipoli.





Un format che trasforma il calcio in uno spettacolo moderno e virale: nasce per unire passione, intrattenimento e contenuti social di alto livello, creando un punto d’incontro tra sport, giovani e brand.





Dodici squadre formate da calciatori professionisti si contenderanno il titolo di Kings Of Olympo con un torneo che durerà per un'intera settimana di competizione. Kings of Olympo non inventa nulla: adatta al nostro territorio il fenomeno mondiale creato da Gerard Piqué. Il calcio tradizionale è stato completamente "hackerato" per l'era dei social media, trasformandolo in uno spettacolo dal ritmo frenetico, arricchito da regole speciali, carte segrete e imprevisti capaci di ribaltare le partite all'improvviso. L'evento vanta microfoni aperti in campo e una diretta su YouTube gestita da tre operatori in multicamera, oltre a telecamere negli spogliatoi, reazioni in tempo reale e un pubblico di tifosi caldissimi pronti a sostenere le squadre. È esattamente lo spettacolo che la Gen Z chiede oggi.





A rendere l’evento ancora più straordinario si aggiunge una parata di artisti, influencer e sportivi che interagiranno direttamente con il pubblico e parteciperanno a tutte le attività: direttamente dalle notti europee e dalle battaglie di Serie A, un vero e proprio carro armato scende nell’Arena del Raffo Parco Gondar l’ex Milan Juraj Kucka, Terron Fabio, Canella, Danjik, Davidaus, Donato Leo, Fraschi, Giuschi, Gsette, Il Pupillo (Andrea Lippolis), Ludovica Maiuri, Malota, Manuel Corvaglia, Marco Calderoni, Scannazza, Sergej Gk, Simone D’anna, Siro.





Si parte dal 29 giugno con la fase a gironi, che vede coinvolte 12 squadre totali suddivise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno. Nel Girone A si sfidano Aston Lecuz, Clase Azul, FC New Team e Mistery Team. Il Girone B mostra in campo le formazioni di Avengers, FC Sandonarcos, FC Favelas e Red Devils. Infine, la composizione del Girone C comprende Supernova, Blancos FC, FC Terroni e Seagulls.





Questa prima fase accende la competizione con un ritmo serrato di incontri che si susseguono giorno dopo giorno, alternando giornate da 5 e da 4 partite nella sequenza precisa di una prima giornata da 5 match, seguita da una da 4, poi un'altra da 5 e l'ultima tornata da 4 partite.





Conclusi i gironi, il torneo entra subito nel vivo con i dentro o fuori della fase a eliminazione diretta. Venerdì 3 luglio si giocano i quarti di finale, una giornata cruciale da 4 partite complessive che decreterà i quattro semifinalisti. Il giorno successivo, sabato 4 luglio, la tensione sale con le 2 partite di semifinale che decideranno le finaliste. Il weekend si chiude in bellezza domenica 5 luglio con la giornata conclusiva in cui si assegna la corona. Si giocano le ultime due sfide del torneo: lo spareggio per il 3° e 4° posto e, infine, la finalissima che decreterà la squadra vincitrice dei Kings Of Olympo.





Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.





Continuano le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival. Main Partner del Parco Gondar 2026: Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Cointreau, Acqua Vera, Alta Marea, Puglia In Food, Aperol, Vivaticket, Tailoor.





Mobility Partner Italo e Itabus, che con il progetto Italo Red Carpet regalano un’occasione speciale a chi ama la musica e viaggia spesso e, infine, ritorna BusForFun tra i partner: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.





Regione Puglia sostiene Parco Gondar 2026 tramite l'Accordo Coesione Puglia 2021-2027 – Area Tematica 03 Competitività imprese - Linea di intervento 03.02 Turismo e ospitalità. Intervento “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche - Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021- 2027”





Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar sono disponibili su Vivaticket.





Per info e aggiornamenti:

Cell. +39 3278215783



