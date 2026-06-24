A Castellaneta presentato il cartellone estivo: Valentino Summer 100



CASTELLANETA (TA) - Mercoledì 24 giugno, al Museo Valentino di Castellaneta, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Valentino Summer 100”, il Calendario Estivo 2026 e l’insieme delle iniziative suddivise in tre rassegne, proposte a Castellaneta, Castellaneta Marina e in una sezione speciale dedicata al Centenario del Mito di Valentino, organizzato dal Comune. - Mercoledì 24 giugno, al Museo Valentino di Castellaneta, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Valentino Summer 100”, il Calendario Estivo 2026 e l’insieme delle iniziative suddivise in tre rassegne, proposte a Castellaneta, Castellaneta Marina e in una sezione speciale dedicata al Centenario del Mito di Valentino, organizzato dal Comune.





“Questo cartellone estivo rappresenta per l’Amministrazione la conferma di una scelta chiara: investire con continuità e convinzione nella cultura – ha affermato il sindaco Di Pippa –. Si tratta di un programma eterogeneo e articolato, pensato per rispondere ai diversi gusti della comunità e dei visitatori. La decisione di destinare anche quest’anno risorse significative alla programmazione estiva nasce dalla fiducia nella risposta del pubblico, già dimostrata con la grande partecipazione registrata sia nel cartellone estivo dello scorso anno sia nella stagione teatrale della città di Castellaneta”.





All’incontro, al quale hanno partecipato Gianbattista Di Pippa, Sindaco di Castellaneta, Elsa Niccoli, Assessora alla Cultura, e Giulia Delli Santi, Dirigente di Puglia Culture, l’apertura è stata affidata alla proiezione del cortometraggio celebrativo dedicato a Valentino, realizzato dal Comune di Castellaneta con Gioacchino Starace, danzatore del Teatro alla Scala e originario di Castellaneta, nel ruolo di Valentino.





“Valentino Summer 100 è un progetto che riunisce, all’interno di un’unica macro‑rassegna, tre percorsi distinti – ha spiegato l’assessora alla cultura Elsa Niccoli -. L’idea alla base dell’iniziativa è quella di lavorare in modo trasversale, valorizzando le sette arti e costruendo un programma che intreccia musica, cinema, teatro e altre forme espressive, così da rendere omaggio nel modo più completo possibile a un anniversario di grande rilevanza. L’obiettivo è commemorare un evento che segna la nascita del primo vero mito del Novecento: Rodolfo Valentino, figura che dal 23 agosto 1926 continua a rappresentare un simbolo universale di fascino, talento e modernità”.





Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il cartellone, articolato nelle tre rassegne e composto da oltre 40 appuntamenti per ciascun percorso, realizzati grazie alla collaborazione delle associazioni locali, di Apulia Film Commission e di Puglia Culture. Quest’ultima, ormai partner stabile del Comune di Castellaneta, porterà in città una selezione di spettacoli che unisce teatro contemporaneo, musica e linguaggi performativi innovativi. Le produzioni ospitate valorizzano compagnie e artisti attivi sul territorio regionale e nazionale, con proposte che spaziano dal teatro d’immagine al cirque nouveau, fino ai grandi nomi della scena musicale pugliese. Una rassegna pensata per offrire al pubblico un’estate culturale di qualità, accessibile e trasversale.





“Siamo molto felici di continuare a collaborare con il Comune di Castellaneta, un’amministrazione che dimostra una profonda attenzione per la cultura – ha affermato Giulia Delli Santi, dirigente di Puglia Culture –. Il nostro impegno è quello di offrire il massimo contributo, con crescente dedizione, perché questa città lo merita: è una realtà autenticamente culturale, che investe con convinzione nella valorizzazione delle arti e nella costruzione di un’offerta di qualità”.





Tutti gli spettacoli della rassegna sono consultabili sul sito e sulle pagine social ufficiali del Comune, oltre che attraverso un Qr code presente sulle cartoline preparate che saranno distribuite in tutto il comune.



