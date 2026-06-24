A Fasano la presentazione del libro 'Con le tue lacrime furiose' di Carmen Nolasco



L'iniziativa apre la rassegna di letture estive della Biblioteca Comunale. Appuntamento giovedì 25 giugno alle ore 17:15 presso la cornice della Biblioteca di Comunità.





FASANO (BR) - Ripartono le attività culturali estive dedicate alla promozione della lettura nel Comune di Fasano. Giovedì 25 giugno, alle ore 17:15, la confortevole e fresca cornice de I Portici - Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” ospiterà la presentazione del romanzo "Con le tue lacrime furiose", scritto dall'autrice Carmen Nolasco ed edito da Hobos Edizioni (Collana ViaMaestra).





L'incontro, promosso dall'Assessorato alla Cultura, rappresenta il primo capitolo di una serie di appuntamenti pensati per guidare i lettori e la cittadinanza alla scoperta di nuove ed avvincenti storie durante la stagione estiva. Il dialogo con l'autrice sarà moderato da Mosè Olive, mentre la lettura di alcuni passaggi significativi dell'opera sarà affidata a Clara Brunetti.





In merito all'iniziativa, l'assessora alla Cultura del Comune di Fasano, Cinzia Caroli, ha dichiarato: «L'estate ci consente di vivere un tempo più lento e quindi di dedicarci con maggiore relax alla lettura. Come biblioteca comunale suggeriremo alcune letture; a tal proposito partiremo giovedì con un incontro per proporre un libro molto bello scritto da Carmen Nolasco. Incontreremo l'autrice che ci accompagnerà nella trama di questa storia molto avvincente. A moderare sarà Mosè Olive. Vi aspettiamo nella confortevole e fresca cornice della biblioteca I Portici a Fasano».





«È un vero privilegio presentare a Fasano la mia ultima opera – spiega la scrittrice Carmen Nolasco -. Ritornarci è un'emozione speciale, conservo nel cuore lo straordinario calore e il senso di familiarità con cui la comunità fasanese e l'amministrazione comunale mi hanno già ospitato, nel 2022, in occasione di un mio precedente romanzo. Ringrazio l'assessora Cinzia Caroli per avermi rinnovato questo invito e sono felice di ritrovare l'impeccabile regia e la sensibilità di Mosè Olive, la cui cura è da sempre una garanzia. Non vedo l'ora di riabbracciare il pubblico fasanese e di condividere con i lettori questo mio nuovo viaggio editoriale».





La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare. L'ingresso è libero.