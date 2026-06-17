A Taranto il Bar 'Sunrise' è strumento di inclusione e integrazione



Grazie alla gestione della cooperativa sociale Noi e Voi di Taranto vi lavoreranno tre ragazzi con disabilità e detenuti in esecuzione penale esterna, ragazzi provenienti da quartieri difficili di Taranto e richiedenti asilo. Dopo l’inaugurazione del Bar "Sunrise" ci sarà l concerto dei Vasconnessi





TARANTO - Un bar, soprattutto in piena estate se ubicato in una struttura turistica, è uno spazio di incontro ideale per promuovere l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa.





Per questo la cooperativa sociale Noi e Voi di Taranto ha preso in gestione il Bar “Sunrise” del campeggio Santomaj, per trasformarlo in un ambiente senza barriere in cui persone con fragilità, economica o sociale, o con disabilità, nella stagione estiva potranno lavorare a contatto con il pubblico, sviluppando autonomia e sentendosi parte attiva della comunità.





L’inaugurazione della nuova gestione del Bar “Sunrise” avverrà, alle ore 20.30 di sabato 20 giugno, presso il campeggio Santomaj a Taranto, in Via Margherite n.310 in località Gandoli, una delle infrastrutture più amate della litoranea salentina, un’oasi di natura incontaminata.





Sarà l’occasione per presentare a tutta la comunità questa innovativa iniziativa che rappresenta un importante passo avanti nell’inclusione sociale e integrazione sociale e lavorativa: nel Bar “Sunrise”, infatti, lavoreranno i giovani seguiti dalla cooperativa sociale Noi e Voi di Taranto, tra cui detenuti in esecuzione penale esterna, ragazzi provenienti da quartieri difficili di Taranto e richiedenti asilo.





A questi si aggiungeranno tre ragazzi con disabilità, formati e inseriti al lavoro grazie a un progetto finanziato dal Comune di Taranto nell’ambito del Bando 1.2 del PNRR, portato avanti con l'Associazione di volontariato penitenziario Noi e Voi e con la Cooperativa sociale Isac Pro. Questo bando è parte della Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e punta a promuovere l’inclusione lavorativa di persone con disabilità, offrendo loro opportunità concrete di autonomia e partecipazione.





L’inaugurazione del Bar “Sunrise” non è solo l’inizio delle attività di un esercizio commerciale, ma rappresenta un simbolo di riscatto, di collaborazione e di fiducia nel futuro, non caso in inglese “Sunrise” è l’alba, l’inizio di un nuovo giorno, di un nuovo percorso personale e lavorativo.





Tutta la comunità è invitata a partecipare a questa giornata speciale, che testimonia concretamente l’impegno della cooperativa sociale Noi e Voi di Taranto nel costruire un domani più inclusivo e solidale.





Dopo l’inaugurazione la serata proseguirà con l’esibizione dei “Vasconnessi”, la famosa tribute band tutta tarantina che, capitanata da Aldo Cosa, in ogni concerto sprigiona tutta la potenza del grande Vasco nazionale, proponendo le canzoni che hanno segnato generazioni e generazioni di fan di Vasco Rossi.