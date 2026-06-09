A Triggiano risuonano le melodie di Morricone in chiave jazz

TRIGGIANO - Venerdì 12 giugno, alle ore 21, a Palazzo Rubino di Triggiano (Ba), l’associazione culturale Al Nour, diretta da Angela Cataldo, proporrà lo spettacolo musicale “C’era una volta Morricone”, un omaggio raffinato e profondamente evocativo alle musiche di Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori del Novecento.Autore di oltre cinquecento colonne sonore e vincitore di due Premi Oscar, Morricone ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema e della musica contemporanea, creando temi che hanno attraversato generazioni e culture, diventando patrimonio emotivo collettivo.Sul palco saranno impegnati quattro musicisti di grande esperienza: Alberto Di Leone, trombettista e flicornista attivo da anni nella scena jazz nazionale; Antonio Laviero, pianista dalla solida formazione classica e jazzistica; Antonello Losacco, bassista elettrico noto per la versatilità e la ricerca timbrica; e Maurizio Lampugnani, batterista e percussionista che collabora stabilmente con progetti di musica contemporanea e improvvisata. La loro sensibilità condivisa e la lunga esperienza nel linguaggio jazzistico costituiscono la base di una rilettura rispettosa ma creativa del repertorio morriconiano.Il quartetto offrirà un’interpretazione intima e sospesa delle musiche del Maestro, in cui tromba, flicorno, pianoforte, basso elettrico e percussioni dialogano in un equilibrio sottile tra scrittura e improvvisazione. Saranno eseguite alcune delle pagine più celebri, da “Nuovo Cinema Paradiso” a “Deborah’s Theme”, da “Giù la testa” a “Playing Love”, insieme ad altri brani iconici che, pur mantenendo intatta la loro riconoscibilità, si prestano a una rilettura aperta e contemporanea. Gli arrangiamenti, concepiti appositamente per questa formazione, rispettano l’essenza originale delle composizioni ma ne esplorano nuove possibilità espressive, trasformando i temi in paesaggi sonori in continua evoluzione.Il linguaggio scelto è quello del jazz, fatto di interplay, dinamiche delicate, uso dello spazio e momenti di improvvisazione che permettono ai musicisti di restituire Morricone in una forma nuova, fedele nello spirito ma libera nell’interpretazione. “C’era una volta Morricone” diventa così un viaggio emotivo che non si limita a celebrare un grande autore, ma lo ascolta, lo accoglie e lo rinnova, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intensa e profondamente suggestiva.Palazzo Rubino – Piazza Cavour 9 – Triggiano (Ba)Infoline: 3711929045Inizio concerto: 21.00