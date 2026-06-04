Aeroporti pugliesi, traffico in crescita: oltre 4,4 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi del 2026

BARI – Continua a crescere il traffico passeggeri nella rete aeroportuale pugliese. Nei primi cinque mesi del 2026 sono stati registrati, con un incremento del, confermando il trend positivo già avviato dall’inizio dell’anno.

I dati, diffusi il 5 giugno, evidenziano un rafforzamento del posizionamento degli scali pugliesi nel panorama nazionale, con particolare dinamismo sul fronte del traffico internazionale.

Boom del traffico internazionale

A trainare la crescita è soprattutto il segmento dei voli di linea internazionali. A Brindisi i passeggeri sono stati 306.844 (+23,2%), mentre a Bari hanno raggiunto 1.729.597 (+21,3%) nei primi cinque mesi dell’anno.

Maggio in forte espansione

Nel solo mese di maggio, gli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia hanno totalizzato 1.263.179 passeggeri, in crescita del 14,6% rispetto ai 1.102.115 dello stesso mese del 2025.

Gli scali di Bari e Brindisi mostrano andamenti sostanzialmente allineati, con incrementi rispettivamente del 15,4% e del 13,4%. Anche il traffico internazionale conferma il trend positivo, con un aumento del 25,3% a Brindisi e del 26,2% a Bari rispetto a maggio dello scorso anno.

Numeri che consolidano la fase di espansione del sistema aeroportuale regionale, sempre più centrale nei flussi turistici e di mobilità del Mezzogiorno.