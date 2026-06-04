Bari, autotrasportatore sanzionato: tachigrafo alterato con dispositivo elettronico
BARI – Viaggiava con un dispositivo elettronico installato sul tachigrafo digitale del proprio autoarticolato per alterare i dati relativi a tempi di guida, riposo e velocità. Per questo motivo un autotrasportatore è stato sanzionato dalla Polizia Locale di Bari nel corso di un controllo effettuato nella giornata di ieri.
Secondo quanto accertato, il sistema fraudolento era azionabile tramite telecomando e consentiva di attivare o disattivare il meccanismo a seconda delle necessità, permettendo di aggirare i controlli sui tempi di guida obbligatori.
Per il conducente sono scattate pesanti sanzioni amministrative, oltre alla sospensione della patente da 15 giorni fino a tre mesi. Il dispositivo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca.
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