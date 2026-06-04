LEGANCE sostiene la rigenerazione agricola del Salento: acquistati oltre 1.743 crediti di carbonio italiani per finanziare 23.550 nuovi ulivi



Legance annuncia l’acquisto di oltre 1.743 crediti di carbonio generati in Italia da Carborea, società benefit specializzata nella generazione di crediti certificati, nell’ambito di un progetto sviluppato con Olivami per la rigenerazione agricola del Salento, territorio duramente colpito dalla diffusione della Xylella fastidiosa. L’operazione contribuirà a sostenere 18 agricoltori in sette comuni salentini e accompagnerà la crescita di circa 23.550 ulivi su 48,5 ettari di terreno, trasformando la compensazione delle emissioni in un intervento concreto di ricostruzione paesaggistica e rilancio produttivo di un’area profondamente segnata dalla crisi fitosanitaria degli ultimi anni. Legance annuncia l’acquisto di oltre 1.743 crediti di carbonio generati in Italia da Carborea, società benefit specializzata nella generazione di crediti certificati, nell’ambito di un progetto sviluppato con Olivami per la rigenerazione agricola del Salento, territorio duramente colpito dalla diffusione della Xylella fastidiosa. L’operazione contribuirà a sostenere 18 agricoltori in sette comuni salentini e accompagnerà la crescita di circa 23.550 ulivi su 48,5 ettari di terreno, trasformando la compensazione delle emissioni in un intervento concreto di ricostruzione paesaggistica e rilancio produttivo di un’area profondamente segnata dalla crisi fitosanitaria degli ultimi anni.





I crediti acquistati da Legance derivano da nuovi impianti olivicoli realizzati nel territorio salentino, validati secondo standard internazionali e registrati attraverso sistemi avanzati di certificazione e tracciabilità. Il modello adottato consente agli agricoltori di ricevere fin dalle prime fasi del progetto un ritorno economico legato al valore ambientale generato dalla cattura di CO₂, contribuendo così a sostenere la transizione verso pratiche agricole più sostenibili.





L’iniziativa si inserisce nello sviluppo dei mercati volontari del carbonio e delle pratiche di carbon farming, che riconoscono all’agricoltura un ruolo strategico nella cattura del carbonio e nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Secondo le analisi di McKinsey & Company, la domanda globale di crediti di carbonio potrebbe raggiungere tra 1,5 e 2 gigatonnelate di CO₂ entro il 2030, con una crescita significativa dei progetti basati su soluzioni naturali e agricole. In Europa il tema è diventato centrale anche nelle politiche climatiche. La European Commission sta sviluppando un quadro normativo dedicato alla certificazione della rimozione del carbonio in agricoltura con l’obiettivo di creare standard affidabili e favorire nuovi flussi di investimento verso politiche agricole sostenibili.





Per Legance, Studio legale italiano già impegnato da anni in percorsi strutturati di misurazione e compensazione delle emissioni, l’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti verso modelli di sostenibilità sempre più integrati e orientati al territorio. Dopo aver sostenuto in passato progetti internazionali di natura forestale, Legance ha scelto di investire in un’iniziativa con impatto diretto in Italia, capace di coniugare obiettivi climatici, tutela del paesaggio e sviluppo delle comunità locali.





La scelta di supportare un progetto radicato nel Mezzogiorno e legato alla rinascita dell’olivicoltura salentina rafforza il valore strategico dell’iniziativa, collegando gli obiettivi ambientali a un processo concreto di rigenerazione agricola e territoriale.





Nel panorama dei crediti di carbonio generati in Italia, l’operazione realizzata da Legance con Carborea si colloca tra le più rilevanti per dimensione e impatto territoriale. Il progetto promosso da Carborea e Olivami rappresenta infatti una delle prime iniziative strutturate di carbon farming applicate alla ricostruzione dell’olivicoltura nel Salento, con l’obiettivo di coniugare rigore metodologico, certificazione internazionale e benefici economici per le comunità agricole coinvolte.





“Il mercato dei crediti di carbonio sta evolvendo rapidamente e riteniamo importante sostenere progetti che garantiscano elevati standard di qualità, trasparenza e tracciabilità, evidenzia Emilio Sica, CFO e membro del Comitato di Sostenibilità di Legance. L’iniziativa sviluppata da Carborea insieme a Olivami dimostra come i mercati volontari del carbonio possano contribuire non solo alla compensazione delle emissioni, ma anche alla rigenerazione di territori colpiti da crisi ambientali. Per Legance rappresenta un ulteriore passo nel percorso di integrazione della sostenibilità nelle nostre attività e nelle scelte di investimento.”





“Questa operazione dimostra che la sostenibilità, quando è costruita su criteri rigorosi e misurabili, spiega Simone Chiriatti, direttore di Olivami, può generare impatti concreti sia per le imprese sia per i territori. Attraverso il supporto di Legance, la rigenerazione agricola del Salento dimostra come il mercato volontario dei crediti di carbonio possa attrarre capitali privati, sostenere gli agricoltori e contribuire alla rinascita del paesaggio olivicolo”.