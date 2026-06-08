Aspettando il Medimex 2026: Agents of Time incontrano il pubblico a Taranto tra talk e showcase

– Un’occasione speciale per conoscere da vicino uno dei progetti italiani di musica elettronica più apprezzati a livello internazionale. Mercoledì 10 giugno, alle ore 18.00, presso Spazioporto a Taranto, gli, accompagnati da, incontreranno il pubblico per un talk e uno showcase in vista del

L’evento rappresenta un’anteprima del festival promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds, in programma a Taranto dal 17 al 21 giugno.

Protagonisti dell’incontro saranno Agents of Time, il duo pugliese formato da Andrea Di Ceglie e Luigi Tutolo, attesi sul palco della Rotonda del Lungomare sabato 20 giugno prima dell’esibizione dei Pet Shop Boys con il loro tour DREAMWORLD The Greatest Hits Live.

Da Bari ai palchi di tutto il mondo

La storia degli Agents of Time rappresenta uno dei casi di maggiore successo della scena elettronica italiana. Partiti da Bari, il duo è riuscito a conquistare i più importanti dancefloor internazionali, esibendosi nei principali festival mondiali del settore come Tomorrowland, Sziget Festival, Extrema Outdoor, Parookaville, Tinderbox e Movement Festival.

Negli anni hanno costruito una solida reputazione internazionale fino ad arrivare a collaborare con The Weeknd, confermando la loro capacità di imporsi nel panorama globale della musica elettronica.

Un confronto aperto con il pubblico

Il talk, moderato da Francesco Costantini, offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere il percorso artistico del duo, dalle prime esperienze nei club pugliesi fino ai grandi palchi internazionali.

A seguire è previsto uno showcase durante il quale gli Agents of Time presenteranno alcuni dei loro brani più celebri. Gli artisti saranno inoltre disponibili a confrontarsi con giovani produttori e appassionati, ascoltando demo e condividendo consigli e riflessioni sul mondo della produzione musicale.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria tramite il form dedicato.

Il Medimex 2026

Il Medimex – International Festival & Music Conference è promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds, con il sostegno del Ministero del Turismo, di SIAE e il patrocinio della RAI, media partner dell’iniziativa.

L’appuntamento del 10 giugno rappresenta uno degli eventi che anticipano una nuova edizione del festival, destinata ancora una volta a trasformare Taranto in uno dei principali punti di riferimento della musica contemporanea in Italia e nel Mediterraneo.