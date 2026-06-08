Barletta Piano Festival, al via la 20ª edizione: due mesi di grande musica con artisti da tutto il mondo

– Vent’anni di musica, formazione e grandi interpreti. Ilraggiunge il prestigioso traguardo della sua, confermandosi tra le rassegne pianistiche più autorevoli del Sud Italia e punto di riferimento per appassionati, studenti e professionisti della musica.

La manifestazione, organizzata dagli Amici della Musica “Mauro Giuliani” e presieduta da Francesco Caporale, si svolgerà dal 27 giugno al 10 agosto 2026 con la direzione artistica del pianista e docente Pasquale Iannone.

Il festival gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Barletta e di numerosi sponsor privati, proponendo un cartellone internazionale che riunisce grandi maestri del pianoforte, giovani talenti e protagonisti della scena musicale pugliese.

Spazio ai giovani talenti

Prima dell'inaugurazione ufficiale, il festival dedicherà un prologo ai giovani pianisti emergenti presso lo spazio eventi A*Stare.

Ad aprire il programma saranno Flavio Domenico Tozzi l'11 giugno, Filippo Alberto Rosso il 13 giugno e Gabriele Martino Di Cesare il 16 giugno.

Un segnale concreto dell'attenzione che il festival continua a riservare alla formazione delle nuove generazioni di musicisti.

Inaugurazione al Castello Svevo con Pinuccio

L'apertura ufficiale del festival è in programma il 27 giugno nella piazza d’armi del Castello Svevo di Barletta.

Per l'occasione andrà in scena uno spettacolo originale che unirà musica e ironia: il celebre comico barese Pinuccio, al secolo Alessio Giannone, interpreterà una particolare versione di “Pierino”, ispirata all’opera di Sergej Prokofiev, affiancato dal tenore Francesco Zingariello, che sarà anche direttore dell’Orchestra di Puglia e Basilicata.

Grandi nomi del pianismo internazionale

Il cuore della rassegna si svolgerà nel salone dell’Hotel La Terrazza e vedrà alternarsi artisti di fama mondiale.

Il 3 luglio sarà protagonista il francese Olivier Gardon, raffinato interprete della tradizione romantica. Il 5 luglio arriverà la pianista ceca Jitka Cechova, celebre per le sue interpretazioni della musica boema. Il 7 luglio sarà la volta della tedesca Uta Weyand, impegnata in un programma dedicato al repertorio pianistico spagnolo.

L’11 luglio il festival renderà omaggio a Sergej Rachmaninov con Eva Gevorgyan, giovane talento già affermato sulla scena internazionale, accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Pasquale Iannone.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il recital del 18 luglio di Boris Berman, figura di riferimento della scuola pianistica internazionale e docente alla Yale School of Music. Il 20 luglio salirà sul palco Alberto Nosè, mentre il 22 luglio sarà protagonista il duo pianistico formato da Magdalena Hirsz e Brigitte Meyer.

Il 25 luglio il pubblico potrà ascoltare la pianista russa Natalia Trull, mentre il 1° agosto sarà la volta di Luca Tasca, tra i pianisti italiani più interessanti della nuova generazione.

Omaggio a Carlo Boccadoro

Uno degli eventi più originali del festival è in programma il 4 agosto e sarà dedicato al compositore Carlo Boccadoro.

L’autore sarà protagonista di un concerto-intervista condotto dal giornalista Francesco Mazzotta. Le sue composizioni saranno eseguite dai pianisti Francesco Lomuscio, Angelo Nasuto e Modesto Picci, interpreti particolarmente attenti alla musica contemporanea.

Musica, lirica e teatro

Il festival non sarà dedicato esclusivamente al pianoforte. Il 30 giugno spazio alla lirica con il recital del basso-baritono Domenico Colaianni e del soprano Claudia Urru, accompagnati al pianoforte da Gregorio Goffredo.

Il 13 luglio arriveranno i PiCello Bros, Francesco e Angelo Pepicelli, apprezzati per la capacità di unire virtuosismo ed eleganza. Il 15 luglio sarà protagonista una coppia tutta pugliese composta dalla flautista Francesca Salvemini e dal chitarrista Antonino Maddonni.

Il 27 luglio il festival ospiterà inoltre lo spettacolo teatrale-musicale Quando s’agita il mare, con la voce recitante di Maurizio Pellegrini e la pianista Nicole Brancale.

Piano Festival Academy

Confermata anche la Piano Festival Academy, diretta da Pasquale Iannone, che prevede una masterclass internazionale di perfezionamento pianistico dal 3 al 10 agosto, una lezione aperta il 6 agosto e due concerti finali degli allievi in programma l’8 e il 10 agosto.

Un’iniziativa che rafforza la vocazione formativa del festival e il suo impegno nella crescita dei giovani musicisti.

Vent’anni di eccellenza musicale

Con questa edizione celebrativa, il Barletta Piano Festival rinnova la propria missione di promuovere la grande musica dal vivo, favorire il dialogo tra generazioni e offrire al pubblico appuntamenti di altissimo livello artistico.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.15.

Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale barlettapianofestival.it o contattare il numero 347 6194215.