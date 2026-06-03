Lecce, venerdì 26 giugno SaxLibitum Quartet in 'Viaggio tra i generi del '900' nella Sala Giardino



LECCE - La rassegna "Classica d’Estate... & wine" 2026 prosegue venerdì 26 giugno nel verde della Sala Giardino di Lecce, in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione, con il concerto del SaxLibitum Quartet, ensemble vincitore del Concerto Premio CMS al Concorso Musicale Internazionale “Villa La Meridiana 2025” di Santa Maria di Leuca. - La rassegna "Classica d’Estate... & wine" 2026 prosegue venerdì 26 giugno nel verde della Sala Giardino di Lecce, in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione, con il concerto del SaxLibitum Quartet, ensemble vincitore del Concerto Premio CMS al Concorso Musicale Internazionale “Villa La Meridiana 2025” di Santa Maria di Leuca.





Composto da Valentina Merlino al sax soprano, Samuele Congedi al sax alto, Davide Cordella al sax tenore e Paolo Caroppo al sax baritono, il quartetto nasce all’interno del Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce nella classe del Maestro Luigi Fazi e rappresenta una delle giovani realtà più interessanti del panorama cameristico salentino.





Il concerto sarà un percorso musicale vivace e ricco di sfumature, pensato per raccontare le molte anime del quartetto di sassofoni attraverso repertori appartenenti a epoche e mondi musicali differenti. Dalle eleganti pagine di Singelée, tra i primi compositori a valorizzare il saxofono nella musica da camera, fino alle sonorità novecentesche e contemporanee di Iturralde, Escaich e Piazzolla, il programma alternerà momenti di brillante virtuosismo, atmosfere ritmiche e passaggi più lirici e cinematografici.





Non mancheranno richiami al tango e alla musica per il cinema, con celebri melodie di Ennio Morricone capaci di evocare emozioni immediate e suggestive. Un repertorio eterogeneo che permetterà al pubblico di scoprire la straordinaria duttilità del saxofono, strumento capace di attraversare con naturalezza linguaggi classici, jazzistici e popolari.





Nel corso della loro attività artistica, i componenti del SaxLibitum Quartet si sono distinti in diversi concorsi nazionali e internazionali e hanno preso parte a masterclass dedicate alla tecnica strumentale, alla performance e all’ergonomia musicale. Hanno inoltre collaborato alla registrazione di un cd dei fratelli Abbate e nel 2025 hanno rappresentato il Conservatorio “Tito Schipa” alla Fiera del Levante di Bari. L’ensemble è stato protagonista anche di importanti appuntamenti istituzionali sul territorio, esibendosi durante la Giornata Antimafia alla presenza del Prefetto di Lecce, Don Gerardo e Don Antonio Coluccia, oltre a inaugurare l’anno giudiziario presso il TAR di Lecce e partecipare a numerosi eventi culturali promossi dal Conservatorio.





Grazie alla freschezza interpretativa e all’energia dei quattro musicisti, la serata promette di trasformarsi in un’esperienza musicale coinvolgente e dinamica, in perfetto equilibrio tra eleganza cameristica e immediatezza comunicativa.





Prima del concerto, gli ospiti potranno rilassarsi negli spazi della Sala Giardino degustando un calice di vino della Cantina Apollonio, lasciandosi avvolgere dall’atmosfera intima e conviviale che caratterizza la rassegna.





Il concerto avrà inizio alle ore 20.45, con ingresso in giardino e apertura botteghino dalle ore 20.





Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 - 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com ), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Apollonio Vini.





PROMO SPECIALE "CLASSICA D'ESTATE... & WINE" 2026





Acquista in anticipo i biglietti per Classica d'Estate... & wine 2026 e risparmia!

Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 10 €.

Fino all'11 giugno l'abbonamento agli otto eventi della rassegna costa 55 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.





ABBONAMENTO A 8 CONCERTI





Intero € 65, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 55





PREZZI dei BIGLIETTI





Intero € 15, Ridotto* € 12, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 25/26 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce ed "Università del Salento" | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l'acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all'ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.





CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO





Acquista con Carta del Docente, Carta della Cultura e Carta del Merito presso i nostri uffici o via email! Scegli come categoria "Spettacoli dal vivo" per Carta del Docente e "Concerti" per Carta della Cultura e Carta del Merito.





BIGLIETTO SOSPESO





Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.





INFO





56^ STAGIONE CONCERTISTICA 2025-26

CLASSICA D'ESTATE... & wine 2026

SAXLIBITUM QUARTET

quartetto di sassofoni

"Viaggio tra i generi del '900"

Venerdì 26 giugno, ore 20.45

SALA GIARDINO - LECCE

Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 – Lecce

Nei pomeriggi di giugno e luglio si riceve su appuntamento.

Tel: 3480072654 (Info) - 3480072655 (Biglietteria)