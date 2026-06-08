Bari, domani si riunisce il Consiglio comunale

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BARI - È convocato per domani, martedì 9 giugno 2026, alle ore 15, il Consiglio comunale di Bari. La seduta si terrà nell'aula "E. Dalfino" di Palazzo di Città e sarà dedicata alla discussione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno predisposto dall'amministrazione comunale.

L'appuntamento rappresenta un momento importante dell'attività istituzionale cittadina, durante il quale l'assemblea sarà chiamata a esaminare e discutere i provvedimenti previsti all'ordine del giorno.

I cittadini interessati potranno seguire i lavori del Consiglio comunale anche da remoto grazie alla diretta streaming messa a disposizione dal Comune di Bari attraverso la piattaforma dedicata.

La seduta avrà inizio alle ore 15 e sarà trasmessa integralmente online.