Bari e Guangzhou, 40 anni di amicizia: al Petruzzelli lo spettacolo “Incontro d’Oriente”

BARI - Martedì 16 giugno il sindaco di Bariparteciperà al Teatro Petruzzelli allo spettacolo “Incontro d’Oriente”, evento promosso dalla Scuola di Musica e Danza affiliata all’Università di Guangzhou nell’ambito delle celebrazioni per il 40° anniversario del gemellaggio tra Bari e Guangzhou.

L’iniziativa, inserita nella rassegna Extra 2026 – Il teatro d’estate, porterà sul palco artisti provenienti dalla Cina con esibizioni di danza, canto e musica che intrecciano la tradizione culturale cinese con linguaggi artistici contemporanei.

La partecipazione del sindaco assume un valore simbolico particolare, poiché celebra uno dei gemellaggi internazionali più longevi della città di Bari. Il rapporto tra le due città, avviato nel 1986, si è consolidato nel corso di quattro decenni attraverso scambi culturali, collaborazioni istituzionali e iniziative volte a favorire il dialogo tra Oriente e Occidente.

Le celebrazioni del quarantennale rappresentano l’occasione per riaffermare l’importanza di una cooperazione che continua a essere un esempio significativo di amicizia e confronto tra una città italiana e una delle principali metropoli cinesi.

“A quarant’anni dalla firma del gemellaggio, Bari e Guangzhou continuano a dimostrare come il dialogo tra culture diverse possa trasformarsi in una concreta opportunità di crescita, conoscenza e collaborazione reciproca”, ha dichiarato il sindaco Vito Leccese. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’importanza della prossima apertura a Bari dell’Istituto Confucio, che contribuirà a rafforzare ulteriormente gli scambi culturali e accademici tra Italia e Cina.

Lo spettacolo “Incontro d’Oriente” si terrà martedì 16 giugno al Teatro Petruzzelli. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e tramite Vivaticket.