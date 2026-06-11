Monopattini elettrici, a Giovinazzo scattano i controlli della Polizia Locale

GIOVINAZZO - Sono partiti a Giovinazzo i controlli della Polizia Locale sull’utilizzo dei monopattini elettrici, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa e promuovere una maggiore sicurezza sulle strade cittadine.

L’attività di monitoraggio riguarda in particolare il rispetto degli obblighi introdotti recentemente, tra cui l’utilizzo del casco per tutti i conducenti, senza distinzione di età, e la presenza del contrassegno identificativo necessario per poter circolare regolarmente.

Restano inoltre valide le norme già previste dal Codice della Strada: velocità massima di 20 chilometri orari, limite ridotto a 6 chilometri orari nelle aree pedonali, divieto di trasportare passeggeri e divieto di utilizzare il telefono cellulare durante la guida.

«L’attività della Polizia Locale ha una finalità principalmente preventiva e informativa: l’obiettivo è aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, dai conducenti dei monopattini ai pedoni, fino agli automobilisti», spiega l’assessore alla Polizia Locale di Giovinazzo, Alberto Rucci.

L’assessore ricorda inoltre che dal prossimo 16 luglio entrerà in vigore un ulteriore obbligo per i possessori di monopattini elettrici: la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RC). Per questo motivo, nelle prossime settimane l’amministrazione comunale e la Polizia Locale proseguiranno con le attività di controllo e sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

L’iniziativa punta a favorire una mobilità più sicura e responsabile, in un contesto in cui l’utilizzo dei monopattini elettrici continua a crescere anche nei centri urbani della provincia di Bari.