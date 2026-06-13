Niccolò Ammaniti ospite di “Stregherie”: alle Vecchie Segherie Mastrototaro presenta il nuovo romanzo “Il custode”

BISCEGLIE - Sarà Niccolò Ammaniti il protagonista del terzo appuntamento di “Stregherie”, la rassegna letteraria che porta a Bisceglie alcuni dei più importanti autori del panorama editoriale italiano. L'incontro è in programma mercoledì 17 giugno presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, sulla suggestiva Scalinata dei Lettori.

L'autore dialogherà con la scrittrice Antonella Lattanzi per presentare il suo nuovo romanzo, “Il custode”, pubblicato da Einaudi. L'apertura delle porte è prevista alle 20.30, mentre l'inizio dell'incontro è fissato alle ore 21.

Con il suo nuovo lavoro, Ammaniti torna a esplorare i territori del mistero, della formazione e delle inquietudini dell'adolescenza, costruendo una storia che intreccia tensione narrativa, segreti familiari e scoperta dei sentimenti.

Un segreto custodito da generazioni

La vicenda è ambientata a Triscina, piccolo borgo siciliano affacciato sul mare, dove vive la famiglia Vasciaveo. Il tredicenne Nilo cresce insieme alla madre Agata e alla zia Rosi in una realtà apparentemente ordinaria, scandita dal lavoro legato alla lavorazione del marmo.

Dietro questa normalità, però, si nasconde una verità inquietante: da generazioni i Vasciaveo sono incaricati di custodire un mistero oscuro e indicibile, una presenza che li costringe a una vita di rinunce e isolamento. Una missione che si tramanda di padre in figlio e che sembra destinata a imprigionare anche il giovane Nilo.

L'amore che cambia tutto

L'equilibrio della famiglia viene sconvolto dall'arrivo di Arianna e della figlia Saskia. Per Nilo, l'incontro con la ragazza rappresenta una scoperta travolgente che mette in discussione ogni certezza.

L'amore diventa così il motore della ribellione e della ricerca di libertà, spingendo il protagonista a interrogarsi sul proprio destino e sul peso dell'eredità che gli è stata imposta.

Con “Il custode”, Ammaniti firma un romanzo intenso e visionario, in cui il racconto di formazione si intreccia con atmosfere sospese tra realtà e leggenda, confermando la sua capacità di raccontare le fragilità e i desideri più profondi dell'animo umano.

L'appuntamento alle Vecchie Segherie Mastrototaro offrirà al pubblico l'occasione di incontrare uno degli autori più amati della narrativa italiana contemporanea e di approfondire i temi del suo nuovo lavoro in un dialogo aperto con Antonella Lattanzi.