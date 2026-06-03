Lecce, al via “Classica d’Estate & Wine 2026”: inaugurazione con Tampalini e Zambelli

– Si apre domenica 14 giugno la nuova edizione della rassegna, inserita nelladella Camerata Musicale Salentina. L’appuntamento inaugurale si terrà nella suggestiva, in via Lino Suppressa a Lecce, con il concerto dal titolo

Protagonisti della serata saranno il chitarrista Giulio Tampalini e il bandoneonista Gino Zambelli, interpreti di un programma che attraversa le sonorità mediterranee e latinoamericane, fino alle atmosfere del tango argentino.

Un viaggio musicale tra Spagna e Sudamerica

Il concerto propone un percorso che unisce le musiche di Albéniz e Manuel de Falla, le suggestioni brasiliane di Heitor Villa-Lobos e le pagine di Antonio Lauro, fino alle celebri composizioni di Astor Piazzolla e Carlos Gardel.

Un intreccio di linguaggi musicali che alterna energia ritmica e momenti lirici, evocando paesaggi e tradizioni popolari tra Europa e America Latina, in un dialogo continuo tra chitarra e bandoneón.

Due interpreti di livello internazionale

Tampalini è considerato tra i più importanti chitarristi classici europei, con una carriera internazionale, numerosi premi e una vasta produzione discografica. Zambelli, invece, è un musicista eclettico attivo tra classica, jazz e tango, noto per la sua capacità interpretativa sul bandoneón e per le collaborazioni con artisti di fama internazionale.

Un evento tra musica, vino e convivialità

La serata si aprirà con un calice di vino offerto dalla cantina Apollonio, confermando la formula della rassegna che unisce musica dal vivo, cultura e valorizzazione del territorio in un contesto informale e immersivo.

Il concerto inizierà alle 20.45, con apertura botteghino alle 20.00. La rassegna proseguirà nei mesi estivi con un calendario di appuntamenti dedicati alla musica classica e alle contaminazioni contemporanee.

Una stagione storica per la Camerata Musicale Salentina

La rassegna è promossa dalla Camerata Musicale Salentina, fondata nel 1970 e sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Lecce, con il contributo di partner privati e istituzionali.

Con “Classica d’Estate & wine”, Lecce rinnova così una tradizione musicale che unisce qualità artistica e valorizzazione degli spazi culturali cittadini, puntando su un format che integra concerto, esperienza sensoriale e socialità.