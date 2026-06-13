Bari, Leccese: “Tre condizioni per il futuro della SSC Bari. Serve trasparenza sul percorso di cessione”

BARI – Un confronto definito “lungo, articolato e decisivo” quello andato in scena a Palazzo di Città tra il sindaco di Bari Vito Leccese e il presidente della SSC Bari Luigi De Laurentiis, al centro di una fase cruciale per il futuro societario del club biancorosso e per le scadenze legate alla normativa sulla multiproprietà.

Nel corso della conferenza stampa convocata oggi alle 12.30, il primo cittadino ha ricostruito i passaggi del dialogo istituzionale avviato nelle ultime settimane, sottolineando come l’incontro con la proprietà sia stato preceduto da una telefonata esplicativa sul piano industriale del club.

“Ho ribadito la mia posizione”, ha dichiarato Leccese, chiarendo di aver affrontato la vicenda “non da tifoso ma da rappresentante della comunità”, con l’obiettivo di garantire rispetto e trasparenza rispetto a una vicenda che coinvolge direttamente il patrimonio sportivo della città.

Le tre condizioni del Comune

Il sindaco ha indicato in modo puntuale le condizioni poste dall’amministrazione comunale alla proprietà del club: la definizione di un piano industriale con step chiari verso la cessione, un nuovo assetto gestionale orientato al percorso di vendita e la massima trasparenza nei confronti della città sull’intero iter.

Leccese ha inoltre proposto la costituzione di un comitato cittadino di monitoraggio, composto da figure individuate dal territorio e incaricate di seguire gli sviluppi della vicenda societaria.

“Serve chiarezza sul futuro del club”

Nel corso dell’intervento, il sindaco ha ricordato i contatti avuti negli ultimi mesi con la dirigenza biancorossa, riferendo di interlocuzioni su possibili investitori internazionali e fondi esteri interessati alla società.

Particolare attenzione è stata dedicata alle scadenze imminenti e alle implicazioni sportive e amministrative: “Sono preoccupato, servono atti concreti e non ulteriori rinvii”, ha affermato, sottolineando il rischio di ricadute negative per l’immagine della città in caso di criticità sul fronte dell’iscrizione ai campionati.

Stadio e richieste di impianti

Il primo cittadino ha inoltre confermato che il Comune ha ricevuto richieste di utilizzo dello stadio San Nicola da parte di più società, precisando che la normativa federale prevede la disponibilità di un impianto idoneo per l’iscrizione ai campionati.

Nessuno scontro frontale

Leccese ha infine escluso la possibilità di uno scontro diretto con la proprietà, ribadendo la volontà di mantenere aperto il dialogo: “Non c’è alcun muro contro muro, ma la città ha bisogno di certezze”.

Le prossime ore saranno decisive per capire se alle richieste avanzate dall’amministrazione seguiranno risposte concrete da parte della SSC Bari e quale direzione prenderà il percorso societario del club biancorosso.