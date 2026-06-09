Bari, a Palazzo Simi l’arte incontra il rito del pane: inaugurazione della mostra “PANI. Nutrimento tra rito e quotidianità”

– Sarà inaugurata sabato 13 giugno 2026 alle ore 19:00, nella cornice storica di(Strada Lamberti 1), la mostra, dedicata alle opere dell’artistae curata da

L’iniziativa è promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, in sinergia con la Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”.

Il progetto espositivo, realizzato dall’Associazione Culturale Dunia, si avvale della partnership della Fondazione Pasquale Battista, della Galleria Misia Arte e del FAI – Delegazione di Bari, e ha visto il contributo organizzativo della consigliera metropolitana delegata alla Pinacoteca, Micaela Paparella.

Il percorso espositivo

Sotto la direzione artistica di Dino Lorusso e Anna Gambatesa, le opere di Angela Ferrara saranno allestite negli spazi più suggestivi di Palazzo Simi, dall’antico forno cinquecentesco alla chiesa bizantina, in un percorso pensato per dialogare con la stratificazione archeologica del sito.

La direzione scientifica è affidata alla soprintendente Francesca Romana Paolillo, con il contributo delle funzionarie Caterina Annese ed Elena Dellù, che hanno impostato l’intervento in chiave archeologica e demoetnoantropologica.

Il tema: il pane come memoria e identità

Al centro della mostra il pane, inteso non solo come alimento primario ma come elemento culturale e simbolico, capace di unire dimensione rituale e quotidianità. Il dialogo tra opere contemporanee e architetture storiche mira a riattivare la memoria del luogo, trasformando lo spazio espositivo in un’esperienza immersiva tra arte, storia e tradizione.

La mostra rappresenta un’occasione di riflessione sul patrimonio materiale e immateriale, mettendo in relazione linguaggi artistici contemporanei e stratificazioni storiche del sito.

Ingresso: inaugurazione 13 giugno 2026, ore 19:00 – Palazzo Simi, Bari.