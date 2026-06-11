Bari, possibile trasloco delle gare casalinghe: ipotesi Monopoli o Altamura per la Serie C

BARI - Il Bari potrebbe essere costretto a disputare le partite casalinghe del prossimo campionato di Serie C lontano dallo stadio San Nicola. Le tensioni tra il sindaco di Bari e la dirigenza del club rendono concreta l’ipotesi di un trasferimento temporaneo delle gare interne verso gli impianti di Monopoli o Altamura.

La vicenda è stata discussa in Prefettura, dove il prefetto Francesco Russo ha convocato i sindaci di Monopoli e Altamura per valutare la richiesta di nulla osta avanzata dal club. Il sindaco di Bari Vito Leccese e il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis risultano infatti su posizioni non convergenti rispetto alla gestione dello stadio.

Sul fronte degli impianti alternativi, il primo cittadino di Monopoli Angelo Annese ha aperto alla possibilità di ospitare le gare allo stadio Veneziani, pur con i lavori in corso sul manto erboso. Più cauta invece la posizione del sindaco di Altamura Vitantonio Petronella, che preferirebbe una soluzione interna alla città di Bari per evitare criticità legate all’ordine pubblico e agli spostamenti dei tifosi.

La decisione definitiva dovrà arrivare entro il 16 giugno, termine entro cui il Bari dovrà comunicare alla Lega lo stadio per la prossima stagione. Al momento, però, l’ipotesi di un allontanamento dal San Nicola appare sempre più concreta.