Turi, controlli “anticaporalato” in azienda agricola: scattano sanzioni e una denuncia

TURI - Nell’ambito della campagna straordinaria di controlli “anticaporalato”, i Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Bari, hanno svolto un’attività ispettiva presso un’azienda agricola con sede a Turi, operante nel comparto agricolo.

Durante i controlli sono stati verificati dieci lavoratori. Uno di questi, di origine straniera, è risultato non regolare rispetto alle norme sulla sicurezza sul lavoro, in quanto privo dei dispositivi di protezione individuale e non adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A seguito degli accertamenti, il titolare dell’azienda è stato denunciato in stato di libertà per violazioni relative agli obblighi del datore di lavoro e per omessa formazione del lavoratore, ferma restando la presunzione di innocenza e ogni successiva valutazione dell’autorità giudiziaria.

Nel corso dell’attività ispettiva sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 13.404 euro.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e ogni eventuale responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi competenti, nel contraddittorio tra le parti e nel rispetto delle garanzie difensive previste dall’ordinamento.