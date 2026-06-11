Ostuni, Gulliver 180 presenta 'La Sposa del Buio'



Evento in programma sabato 13 giugno presso il salone del Centro di Spiritualità Madonna della Nova





OSTUNI (BR) - Un evento gratuito per avvicinarsi al mondo delle Demenze con la Presidente Nazionale della Federazione Alzheimer Italia e uno spettacolo teatrale Sabato 13 giugno 2026 alle ore 18.00 presso il salone del Centro di Spiritualità Madonna della Nova ad Ostuni.





Continua il percorso iniziato tre anni fa per far diventare Ostuni una comunità amica delle persone con demenza. Da due anni, dopo l’adozione della delibera di impegni del Comune di Ostuni e numerose iniziative di sensibilizzazione come i Caffe Alzheimer presso il Centro Diurno per le persone con demenza, la Federazione Alzheimer Italia ci ha attribuito il marchio Dementia Friendly Community.





Grazie al sostegno della Associazione Gulliver 180, che ha consentito l’arrivo a Ostuni del Gruppo teatrale "Il Grillo" di Vigevano, sabato vivremo le emozioni di una storia "La sposa del Buio". Si ringrazia anche il Comune di Ostuni che ha riconosciuto la validità culturale dell’iniziativa.





Con la Presidente della Federazione Alzheimer Katia Pinto faremo il punto del lavoro fatto e di quello in programma, onorando anche la memoria di Paolo Argentieri, che la demenza ha condotto ad una tragica morte, ascoltando la testimonianza della moglie sig.ra Anna Rifino.





Partners dell’iniziativa sono anche il Forum della Società Civile, le associazioni locali AIFO, MEIC, Presidio di Libera, Unitre, Post-it, nonché il mensile Lo Scudo, la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, la Cooperativa Osa, La Cooperativa Eridano, Easy Dance e Stop di Laura Canova, Koreos Dance Studio.





"C’è bisogno dell’impegno di tutti per vivere una Città più accogliente, inclusiva e gentile: vi aspettiamo" dicono gli organizzatori.