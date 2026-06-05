Bari, scuola e agricoltura a confronto al Mercato di Campagna Amica: educazione alimentare e prevenzione protagoniste dell’evento

BARI – Una giornata dedicata all’educazione alimentare, alla sostenibilità e al benessere ha coinvolto ieri gli studenti delle scuole baresi presso il Mercato coperto di Campagna Amica in via Bernardini. L’iniziativa è stata promossa dal Municipio II del Comune di Bari, da Coldiretti Puglia e dalla LILT Bari, nell’ambito di un progetto condiviso dedicato alla prevenzione e ai corretti stili di vita.

L’evento si è svolto a poche ore dalla firma del protocollo d’intesa “CibOro”, che punta alla creazione di una rete territoriale per promuovere la corretta alimentazione, la salute e la prevenzione, coinvolgendo in particolare giovani e anziani del Municipio II. Il progetto prevede la realizzazione di attività culturali e formative diffuse sul territorio.

La giornata ha inoltre concluso il percorso delle masserie didattiche “A lezione di AgriCultura, Cibo, Salute, Prevenzione e Movimento”, inserito nel programma nazionale “Guadagnare Salute con la LILT”, con l’obiettivo di rendere il mercato agricolo un vero e proprio laboratorio educativo.

Protagonisti principali sono stati gli alunni degli istituti comprensivi De Amicis-Laterza-Monte San Michele-Mungivacca, Zingarelli-Anna Frank e Massari-Galilei, impegnati in attività didattiche che hanno trasformato il mercato contadino in uno spazio di apprendimento interattivo.

Nel corso della mattinata i bambini hanno partecipato a laboratori pratici nell’orto didattico, cimentandosi nella piantumazione di ortaggi e piante per comprendere il valore della stagionalità, della biodiversità e del legame con la terra. Particolare interesse hanno suscitato anche i laboratori sulla costruzione della piramide alimentare e “Mani in pasta”, dedicati alla dieta mediterranea e alla conoscenza dei prodotti locali.

Accanto alle attività educative, spazio anche al movimento e al benessere fisico con giochi, percorsi sportivi e dimostrazioni pratiche, pensati per sensibilizzare i più giovani sull’importanza di uno stile di vita sano e della prevenzione.

Tra i momenti più apprezzati, la dimostrazione della filatura della mozzarella e la preparazione dal vivo delle orecchiette, che hanno permesso agli studenti di osservare da vicino le tecniche della tradizione agroalimentare pugliese.

All’iniziativa hanno partecipato, per il Comune di Bari, gli assessori Vito Lacoppola e Pietro Petruzzelli, insieme alla presidente del Municipio II Alessandra Lopez. Per Coldiretti è intervenuto il direttore Pietro Piccioni, mentre per la LILT erano presenti il direttore generale Marisa Cataldo, la coordinatrice del progetto “Guadagnare Salute con la LILT” Rosa Loredana Digiulio e la dietista Gabriella Di Bari.

Hanno inoltre collaborato partner del mondo sportivo e creativo come ASD Fit for Fun, I Bartoli scuola di judo e il progetto “Dipingo la Salute”, contribuendo a rendere l’iniziativa un esempio concreto di integrazione tra educazione, prevenzione e attività fisica.

L’evento si inserisce in un percorso più ampio di promozione della salute pubblica e di valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai temi dell’alimentazione consapevole e della sostenibilità ambientale.